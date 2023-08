Sohns bygge-projekt kræver særbehandling

Den tidligere DKP-formand og SF-minister Ole Sohn lader sig ikke bremse af byggereglerne for de grunde, som han ejer i en lille kystby på Sjællands Odde.

En aktindsigt hos Odsherred Kommune viser, at den tidligere toppolitiker vil presse mindst 21 nye boliger ind på et område i Havnebyen, hvor der efter de nugældende regler kun må bygges 14-15 boliger.

På en tilstødende byggetomt ønsker Ole Sohn yderligere mulighed for at opføre ferieboliger, hvor der i dag er krav om helårsbeboelse.

Etage-byggeri

Af sagsakterne fremgår det, at Ole Sohn blandt andet vil bygge tættere og i flere etager, end den nugældende lokalplan tillader. Han har derfor indsendt et forslag til en ny lokalplan for de konkrete byggegrunde på knap 11.000 kvadratmeter, som Ole Sohn det seneste år har opkøbt centralt i den lille kystby.

Skitsen viser Ole Sohns planer om 15 rækkehuse og 6 boliger i to etager. På det ubebyggede indrammede område ønskes mulighed for fritidsboliger. Kilde: Odsherred Kommune

Ifølge den nuværende lokalplan må der kun bygges parcelhuse på matriklerne, mens forslaget fra Ole Sohn tillader byggeri af rækkehuse samt 'lave etageboliger'. På en del af området skal der være almene boliger og anlægges 33 parkeringspladser, fremgår det.

Da Ekstra Bladet 21. juli afdækkede, at Ole Sohn bl.a. via to selskaber havde opkøbt fast ejendom på Sjællands Odde, nægtede han at oplyse om sine planer.

Grønt lys fra byrådet

Men på det tidspunkt havde han altså allerede anmodet kommunen om en ny lokalplan. Anmodningen er indsendt via et stort landinspektørfirma på vegne af Ole Sohns nyoprettede ejendomsfirma VH Projekt ApS.

Byrådets udvalg for vækst- og udvikling besluttede på et møde 15. august at 'imødekomme' Ole Sohns anmodning. Dog skal Ole Sohn først levere nogle ekstra forundersøgelser og udarbejde et mere konkret forslag til ny lokalplan, som derefter skal ’kvalitetssikres af kommunen’.

Inhabil næstformand

Under behandlingen af sagen blev næstformanden i Vækst- og Udviklingsudvalget, ejendomsmægler Mikkel Henriksen fra ’Nyt Odsherred’ erklæret inhabil. Det skyldes ifølge kommunen, at han ’potentielt kan få personlige interesser i sagen’. Næstformanden har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse.

Ekstra Bladet har talt med Ole Sohn – og forelagt ham en række spørgsmål på mail. Men han ønsker ikke at udtale sig.