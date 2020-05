Sol så langt øjet rækker

Der er forår i luften.

Efter et par dage med regn og forholdsvis kolde temperaturer skifter vejret nemlig i næste uge. Her kan danskerne se frem til masser af sol og lune forårstemperaturer.

Det fortæller DMI til Ekstra Bladet.

Her lyder det, at det allerede fra søndag vil blive tørvejr over hele landet igen med undtagelse af nogle få byger. Derefter vil solen bryde frem, siger vagthavende Bolette Brødsgaard.

- Det bliver mere tørt igen i næste uge. Det mærker vi allerede i morgen, hvorefter det bliver knastørt fra på tirsdag af. Herfra skal man hverken have paraply eller regntøj på. Man kan bare gå ud og nyde vejret.

Det vil samtidigt også blive varmere, oplyser Bolette Brødsgaard.

- Tirsdag, onsdag og torsdag bliver det rigtigt fint og solrigt vejr. Vi får dagstemperaturer på op til 15 grader og nogle steder varmere.

Koldt om natten

til gengæld skal man være særdeles opmærksom på at få varmt nok tøj på, hvis man bevæger sig udenfor om natten eller i de tidlige morgentimer, advarer den vagthavende ved DMI.

Det bliver nemlig køligt i løbet af natten i næste uge, forklarer Bolette Brødsgaard.

- Der er ikke tale om nattefrost, men vi kan godt kysse frysepunktet lokalt, hvis det er klart og stille vejr, siger hun og fortsætter:

- Men det afhænger af, hvor mange skyer der er om natten, og om vinden lægger sig. Der er altid en risiko (for årstiden, red.) for frost på de der stjerneklare nætter med ingen vind.

Varmest ser det ud til at blive torsdag, skriver DMI på sin hjemmeside i syvdøgnsprognosen.