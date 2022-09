Solcelle-ejer: - Energistyrelsen tjener kassen på min strøm

74-årige Bjarne Jakobsen fra Nexø har siden 2014 haft solceller, og ligesom alle andre danske solcelle-ejere sælger han sin overskudsstrøm til fælles-elnettet via firmaet Vindstød.

Men i takt med at priserne på energi er steget, er det blevet en dårligere forretning for Bjarne at sælge sin strøm.

Hver måned får han nemlig en opkrævning fra Energistyrelsen, som modregner det beløb, han får fra Vindstød.

Siden september 2021 er opkrævningen blevet højere, og sidste måned var den på over 700 kroner.

Bjarne Jakobsen kæmper en princip-kamp mod Energistyrelsen. Ifølge ham er det et røveri, når Styrelsen tjener på hans overskudsstrøm. Foto: Pelle Rink

Maks-beløb

I 2013 flyttede Bjarne og hans kone til Bornholm, hvor de allerede tre år tidligere havde købt ejendommen i Nexø.

I 2014 valgte parret at installere solceller for selv at producere strøm til det jordvarmeanlæg, som blev anlagt ved indflytningen.

Selvom det aldrig har været tanken, at det skulle være nogen forretning at sælge overskudsstrømmen fra anlægget, har det de seneste måneder alligevel irriteret Bjarne, at hans strøm ikke er blevet mere værd, selvom elpriserne banker derudad.

- Jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt. Jeg køber min strøm dyrt, men når jeg sælger den, tager Energistyrelsen en kæmpe luns af min fortjeneste, siger 74-årige Bjarne Jakobsen.



Forklaringen bag Energistyrelsens opkrævning er, at markedsprisen for el (spotprisen red.,) på nuværende tidspunkt er tårnhøj, men lovgivningen siger, at man som anlægsejer ikke må få mere end 60 øre pr. kilowatt for sin overskudsstrøm.

Det vil sige, at hvis anlægget producerer 100 kilowatt til 80 øre - altså 80 kroner - opkræver Energistyrelsen 20 kroner i afgift.

Hvis markedsprisen derimod kun er 50 øre, vil Energistyrelsen udbetale 10 kroner som tilskud til prisen.

Det, som Bjarne Jakobsen dog undrer sig over, er, at der i disse tider, hvor energipriserne presser selv danskere med en fin økonomi, og staten har måttet betale varmechecks til de mest udsatte, tjener Energistyrelsen penge på den enkelte solcelle-ejer.

- For mig handler det ikke om pengene, for jeg ved godt, at det drejer sig om småpenge, men det er alligevel princippet i, at Energistyrelsen går ind og tager med næb og klør for strøm, som jeg grønt og helt lovligt producerer.

Selvom Bjarne Jakobsen efterhånden skylder styrelsen 2000 kroner, nægter han at betale afgiften. Foto: Pelle Rink

Køb et batteri

I juli måned i år har solen skinnet ekstraordinært meget på Bornholm, og Bjarnes solcelleanlæg producerede 751 kWh overskudstrøm. Det gav Bjarne cirka 1100 ind på kontoen fra Vindstød, der købte strømmen til 1,46 kroner pr. kWh.

Derefter fik Bjarne en opkrævning fra Energistyrelsen på 719 kroner.

I Danmark var der i september registreret 106.461 private solcellanlæg. Hvis alle anlægsejere fik en opkrævning på 719 kroner fra Energistyrelsen, vil det samlet være 76,5 millioner kroner, som Energistyrelsen har indkasseret bare for juli.

Med det regnestykke i hovedet ringede Bjarne Jakobsen til styrelsen for at høre, hvor de penge forsvinder hen.

- Da jeg spurgte den kvindelige medarbejder, om hun ikke kunne se det principielle i problem i, at de som styrelse indkasserede penge, jeg på ærlig vis tjente hver måned, fik jeg blot at vide, at jeg kunne købe mig et batteri til anlægget, siger Bjarne Jakobsen, der var forarget over det korte svar.

Lige nu skylder Bjarne Jakobsen Energistyrelsen omkring 2000 kroner, men dem har han ikke tænkt at betale.

For den 74-årige pensionist er det for alvor blevet et principspørgsmål.

- De får ikke en krone af mig. Jeg ved godt, at de i sidste ende bare trækker pengene, men det bliver ikke mig, der af fri vilje overfører det til dem.