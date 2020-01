Soldaterformand fratræder

Formand for Hærens Konstabel og Korporalforening Flemming Vinther fratræder.

Det oplyser Hærens Konstabel og Korporalforening, HKKF, i en pressemeddelelse.

Flemming Vinther fratræder med øjeblikkelig virkning,men vil være tilknyttet foreningen i en tidsbegrænset periode frem til 31. oktober 2020 som særligt kommitteret.

Formålet med, at han fortsætter, er at sikre 'den store erfaring og viden, som Flemming Vinther har vedr. HKKF og foreningen, forankres sikkert, så der fremadrettet kan drages nytte heraf', skriver HKKF.

I november blev der erklæret mistillid mod Flemming Vinther, men mistillidsvotumet blev efterfølgende trukket tilbage i december.

Flemming Vinther har overvejer hen over julen, om han ville stoppe som formand, og han er kommet frem til, at det er bedst, at han træder af nu, så HKKF havde tid til at finde en ny formand inden den næste kongres og overenskomstforhandlingerne.

Den nye formand regner man med at kunne konstituere 16. marts.

Forbundsbestyrelsen indstiller enstemmigt Tom Block Larsen til posten som forbundsformand.

