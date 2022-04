Soldaterguld til Danmark

- Harry lavede lidt pis med mig, men til gengæld var jeg lige ved at prikke øjet ud på ham med min hjelm, griner Tommi Hansen, der er en af 14 danske veteraner, som i disse dage deltager i Invictus Games i Holland. Det er en slags OL for psykisk eller fysisk skadede soldater, som den tidligere engelske prins var med til at grundlægge i 2014.

- Vi havde en fin snak under bueskydningskonkurrencen. Jeg mødte ham jo også til Invictus Games i Sydney i 2018. Harry spurgte til hjelmen og så forklarede jeg, at jeg jo bliver kaldt 'The Midget Viking' (dværg-vikingen, red.), siger Tommi Hansen, der har været udsendt fem gange for Danmark, hvilket resulterede i en psykisk overbelastning.

Den 51-årige dansker er imponeret over, hvor naturligt Harry, der selv er Afghanistan-veteran, omgås de mange sårede soldater på.

Tommi Hansen udveksler minder fra Invictus Games i Sydney med Harry. Foto: Sem Van Der Wal/ANP/AFP

- Han sagde, at han havde savnet os. Corona havde jo udsat stævnet et par gange, siger Tommi Hansen, der stiller op i svømning og styrkeløft.

'Det handler ikke om at vinde, men om at være med'. Sådan lyder et gammelt ordsprog, der har sin berettigelse ved Invictus Games. Her er det nemlig et mirakel, at flere af deltagerne overhovedet er tilstede. De har alle oplevet bagsiden af soldatermedaljen og flere mangler både arme og ben - eller sågar begge dele.

Men både handikap og blødsødne ordsprog bliver glemt, når en konkurrence blæses i gang.

Flere af deltagerne mangler enten arme eller ben - eller begge dele. Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw

- Legene er den sportslige kulmination i et projekt, der har idræt som omdrejningspunkt. Og mange af veteranerne har den samme mentalitet som elitesportsfolk; de vil bare vinde. En godt sportsligt resultat i Haag er også et synligt bevis på, hvor stærke og vedholdende deltagerne er, og det kan de overføre til deres privatliv, så på den måde hænger det udviklingsmæssige og det sportslige helt sammen, fastslår lederen af det danske Invicus Games-prgram, Claus Bodilsen fra Forsvarets Sanitetskommando og Tommi Hansen er enig.

- Jeg er buldrende vandskræk, men det handler om at flytte grænser, så derfor stiller jeg op i svømning. Kan jeg flytte en grænse ved Invictus Games, kan jeg sikkert også gøre det i andre henseender og det kan hjælpe mig i min hverdag, siger den tidligere lufthavnsbetjent, der nu er sikkerhedsvagt på den amerikanske ambassade i København.

Harry og hustruen til en siddende volley-kamp. Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Danmark er kommet godt fra start i Haag, hvor Martin Schreier tog bronze i både 100 og 200 meter løb, mens Storm Norlie Johannsen, Jesper Smollerup og Uffe Bjerregaard Christensen hentede guld i bueskydning for hold.

- Stemningen er fantastisk. Det er ligesom at møde familiemedlemmer, når man taler med veteraner fra andre lande, så jeg overvejer at melde mig som frivillig til Invictus Games i Düsseldorf næste år for at opleve det igen, siger Tommi Hansen.

