Solen brager igennem: DMI forventer 30 grader

Tirsdag forventes temperaturerne at toppe omkring de 27 grader, men de næste par dage kan det bliver endnu varmere, siger DMI

Danmark er tirsdag morgen pakket godt ind i skyer, men op ad dagen forventes solen at brage igennem, og så bliver det særdeles varmt over hele landet.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Folk på Sjælland vil måske undre sig over, hvor den sol er, vi har lovet, for der er lige nu fuldstændig overskyet, men vi forventer, at skyerne brænder af øst på, og der forventer vi nogen eller en del sol, mens der vil komme flere skyer i den vestlige del af landet, siger DMI's vagthavende Lars Henriksen.

Skyerne i de vestlige egne ser ud til at bringe nogle regn- og tordenbyger, men ikke i det omfang vi har set nogle dage den seneste uge.

- Tordenbygerne kommer ud af ingenting. Men vi forventer ikke, at det bliver sådan noget, vi har set tidligere dage med kraftige skybrud, siger Lars Henriksen.

27 grader - og det bliver varmere

Trods skyer i den vestlige del af landet, så vil det blive varmet over hele Danmark tirsdag.

- Der, hvor det bliver køligst, bliver de østvendte kyster, fordi vinden kommer fra øst. Men det er massiv varmeluft, så det bliver varmt over hele landet med temperaturer mellem 22 og 27 grader. Nogle prognoser siger, at det kan blive endnu varmere, men vi tror mere på de prognoser, der viser lidt flere skyer, lyder det.

I de kommende dage fortsætter det varme vejr med endnu højere temperaturer.

- Vi tror, at temperaturerne kommer op på de 30 grader, det er den sydeuropæiske luft, der kommer ind over landet de her dage. Men vejret er stadigvæk ikke helt stabilt, og der vil stadigvæk komme noget regn, siger Lars Henriksen.