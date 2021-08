Solen vender retur: Op til 23 grader

Sommerferien er for længst slut, og kalenderen skriver snart september, men det er altså ikke ensbetydende med, at solen udebliver.

Det fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det første (solskin, red.) er begyndt i den nordlige del af Jylland, siger meteorologen og forklarer, at vejret i løbet af søndagen vender:

- Så vi de kommende dage får en hel del mere sol.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

René Fredensborg anmeldte tidligere på sommeren sommerlivet i Københavns Havn, hvor folk lystigt bryder reglerne, så snart solen titter frem.

Varm start på ugen

Særligt i starten af næste uge ser det ud til, at danskerne igen kan nyde godt af solens stråler.

- Mandag og tirsdag bliver rigtig flotte med en hel del sol i hele landet, fortæller Klaus Larsen.

Men senere på ugen er der igen risiko for, at grå skyer kommer til pryde himlen over Danmark.

- Når vi kommer hen senere på ugen, så begynder der at komme lidt flere skyer - især i den sydlige del af landet, siger Klaus Larsen, men tilføjer dog:

- I store træk får vi en uge med ganske pænt vejr med solskin rigtig mange steder og temperaturer de fleste steder op mellem 20 og 23 grader.

Op til 23 grader

Ifølge meteorologen kommer temperaturstigningen til at gælde i hele landet.

- I første omgang er det især Jylland, der kommer op på de her 23 grader, men Sjælland og Fyn følger med i løbet af tirsdag eller onsdag, fortæller Klaus Larsen og tilføjer:

- Det er betydeligt bedre end det, vi har været vant til de seneste par uger.