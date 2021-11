Solgt for 2,9 milliarder: Nu sår museum tvivl om ægtheden

Anerkendt museum har nedgraderet et maleri af Jesus, så det ikke længere fremgår af listen over ægte Leonardo da Vinci-malerier

Det kostede den saudiarabiske kulturminister svimlende 450 millioner dollar - eller lige knap 2,95 milliarder danske kroner - at få fingrene i maleriet 'Salvator Mundi' tilbage i 2017.

Men nu er der noget, der tyder på, at maleriet, som Leonardo da Vinci står bag, ikke er den helt ægte vare.

I hvert fald har kuratorer fra nationalmuseet Prado i Madrid negraderet maleriet, skriver CNN.

Helt specifikt har museet rykket maleriet fra listen over malerier, der med sikkerhed er malet af Leonardo da Vinci til en liste over malerier, som eksempelvis er lavet under opsyn af eller med hjælp fra Leonardo da Vinci, eller som er tilskrevet den kendte kunstner.

I sidstnævnte tilfælde er der være tale om, at er internationalt anerkendt, at det 'med stor sandsynlighed' er Leonardo da Vinci, der står bag, men altså uden garanti.

Portrættet af Jesus blev anset for værende det sidste privatejede da Vinci-maleri, før det blev solgt til Saudiarabien. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, der sås tvivl om ægtheden af 'Salvator Mundi'-maleriet, men det er første gang, siden maleriet blev videresolgt i 2017, at et så anerkendt museum har meldt sig på banen med en kritisk røst.

Der findes flere kopier af det kendte maleri, som afbilleder Jesus, og det pågældende omtales typisk som Cook-versionen, fordi det i 1900 blev købt af en mand ved navn Francis Cook.

Siden har det flere gange været debatteret, om det er ægte. Nogle mener, at det er et originalt da Vinci-værk - og det blev da også autentificeret før auktionen, men det har ikke fjernet tvivlen.

Andre peger på Ganay-versionen, som blev solgt på auktion i 1999, som det originale.