Solgt i hele landet: Æblemost trukket tilbage

Økologisk æblemost bliver trukket tilbage. Produktet er solgt over hele landet

Bornholms Mosteri A/S har tilbagekaldt et parti af deres økologiske æblemost, som er blevet solgt over hele landet.

Der er nemlig konstateret luftudvikling i nogle af dåserne fra det pågældende parti.

Det forventes at årsagen til luftudviklingen i dåserne er utilsigtet vækst af gær eller skimmel. Det gør, at æblemosten er uegnet til at blive drukket af mennesker, oplyser Fødevarestyrelsen.

Hvis man har købt den omtalte Økologiske Æblemost fra Bornholms Mosteri, rådes man til at kassere produktet eller at aflevere det tilbage til den butik, det er købt i, skriver Fødevarestyrelsen.