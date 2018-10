Solgte babyer på Instagram: Fire kvinder anholdt

Fire indonesiske kvinder er anholdt efter at have solgt og købt nyfødte babyer på Instagram

Det er ikke unormalt at se billeder af nyfødte babyer på Instagram, men fire indonesiske kvinder tog skridtet videre.

De lagde nemlig billeder op af babyer, som kunne købes for 15 millioner indonesiske rupiah (6366 kroner., red).

Nu er kvinderne anholdt for menneskehandel af indonesisk politi.

Det skriver CNN fredag.

Fængslet

De fire kvinder gik under navnet 'Konsultasi Hati Privat' på deres Instagram. Her tilbød de graviditets- og adoptionskonsultationer til deres følgere.

Det skulle dog vise sig at være et professionelt samlingspunkt for menneskehandel.

På deres Instagram-profil kunne man se sort-hvide fotos af gravide kvinder og små børn. Til hvert et billede var der et tilhørende prisskilt og kontaktnummer.

På kvindernes Instagram kunne man købe og sælge børn. Foto: Instagram

Det var igennem kvindernes korrespondance med mulige købere, at politiet blev opmærksomme på kvindernes babyhandel.

Kvinderne blev kort efter anholdt. En af kvinderne var en 22-årig mor.

De står til minimum 15 års fængsel.

Indonesisk politi har lukket kvindernes Instagram ned.

Indonesien er et epicenter for menneskehandel. UNICEF anslår, at 100.000 børn bliver solgt og købt hvert år i Indonesien, hvor størstedelen bliver tvunget til sex.