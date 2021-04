Solgte blegemiddel som mirakelkur

En far og tre sønner fra Florida anklages for at have solgt tusindvis af flasker med blegemiddel som kur mod corona og andre sygdomme

Præsident Donald Trump blev latterliggjort verden over, da han for et år siden øjensynligt mente, at man kan bekæmpe coronavirus ved at give indsprøjtninger med desinficerende midler som blegemiddel og husholdningssprit.

At det ikke var alle, der forstod, at dette blot var endnu en absurditet i Trumps fire år i det Hvide Hus, vidner en sag om Florida om. Der har tusindvis af mennesker købt en ‘mirakelkur’ mod coronavirus bestående af blegemiddel, skriver NBC News.

En far og hans tre sønner står anklaget for bedrageri, idet de har solgt blegemidlet klordioxid som ‘Mirakel Mineral Opløsning’ under påstand om, at det kunne slå coronavirus ihjel - ud over også at kunne helbrede blandt andet kræft, autisme og sukkersyge.

28.000 flasker er blevet solgt, og det har sikret Mark Grenon og sønnerne Jonathan, Jordan og Joseph en omsætning på over en million dollar, skriver NBC News.

Familien indledte produktionen af ‘mirakelkuren’ i marts sidste år, hvilket var en måneds tid før, Trump på et pressemøde fejltolkede videnskabelig data om forskellige produkters virkning på coronavirus.

Ud over at tale om injektion af desinficerende husholdningsprodukter lod Trump forstå, at pandemien måske kunne bekæmpes med ultraviolet eller ‘bare meget kraftigt’ lys.

- Hvad nu, hvis man bragte lyset ind i kroppen enten gennem huden eller på anden måde? Det lyder interessant, sagde Trump på pressemødet ifølge BBC.

Læger verden over og den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har advaret vidt og bredt om faren ved at indtage og indsprøjte klordioxid, som blandt andet bruges til rensning af drikkevand og desinfektion af spildevand.