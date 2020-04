Solgte for 150.000 kroner på 12 timer

I en lille sydvestjysk by har de haft stort held med at sælge gavekort for at støtte de små butikker

'Så er det NU, vi bakker op om vores butikker'.

Under den overskrift lancerede erhvervsforeningen i den lille by Oksbøl i Sydvestjylland et godt tilbud, som rigtig mange lokale havde svært ved at modstå.

Tilbuddet lød, at hvis man købte et gavekort til en af byens butikker, så ville man få lagt 50 procent oveni det beløb, man købte for.

Det vil sige, at hvis man købte for 500 kroner, ville man få et gavekort på 750 kroner.

Måtte finde ekstra penge

Således kunne Oksbøl borger- og erhvervsforening efter blot 12 timer melde helt udsolgt for gavekort, da der blev solgt for 150.000 kroner, skriver TV Syd.

- Vi havde slet ikke regnet med, at det ville gå så stærkt. Jeg slog tilbuddet op fredag aften, og ved midnat var der allerede solgt for 29.000, så næste morgen ville vi lige tage en tjekker. Der var allerede udsolgt og lidt mere til på det tidspunkt, så vi var faktisk nødt til at finde yderligere 3000 kroner, så der ikke var nogen, der blev skuffede, fortæller Henrik Vej Kastrupsen, formand for Oksbøl borger- og erhvervsforening, til Ekstra Bladet.

Initiativet var kommet i stand ved, at Varde Kommune havde bidraget med 25.000 kroner til at støtte byens erhvervsdrivende. Det beløb valgte foreningen selv at matche, så der var for i alt 50.000 kroner til at lave det gode tilbud med.

Rykker tættere sammen

Henrik Vej Kastrupsen mener, at coronakrisen er med til at rykke danskerne tættere sammen.

- Vi var spændte på, hvor villig byen var til at stå sammen og gøre noget, for mange står jo ikke og mangler gavekort i den her tid. Der kan man altså virkelig se, at danskerne er rykket tættere sammen, og det er de også her i Oksbøl, siger han.

Der var især mange, der købte gavekort til tøjbutikken 'Hos Pigerne', den lokale frisør og en nyopstartet kosmetolog. I alt var der 25 forretninger, man kunne købe gavekort hos, og bestillingen foregik på helt 'low key' manér.

- Det var helt manuelt og meget lokalt. Vi havde én mand, som modtog alle bestillingerne og førte det hele ind i Excel-ark, siger Henrik Vej Kastrupsen.