Solrig melding: Hedebølge rammer hele landet

Der bliver ganske enkelt rig mulighed for at blive solmættet i løbet af den kommende uge

Weekenden går på hæld, og det betyder, at vi kan vinke farvel til regn, skybrud og det efterårsagtige vejr.

I morgen kan der være enkelte byger i den nordøstlige del af landet med en vindfront fra vest. Men mandagens øv-fornemmelse bliver hurtigt opvejet af det stabile højtryk med sommervarme, som de fleste danskere kan nyde godt af.

DMI er i hvert fald ikke karrige med at bruge udtrykket 'hedebølge' som beskrivelse af ugens vejr.

- Sommervarmen rammer i hele landet, hvor torsdag og fredag bliver ugens umiddelbart varmeste. Fra tirsdag vil temperaturerne snige sig op omkring 22-25 grader. Men det peaker som sagt torsdag og fredag med de højeste temperaturer, fortæller Thor Hartz, vagthavende hos DMI.

Generelt bliver det solrigt i hele Kongeriget, men sommerheden kommer mest til udtryk i Midt - og Nordjylland, hvor der lokalt kan blive op til 30 grader torsdag og fredag.

- Vi får også nogle milde nætter, og det kan ikke helt udelukkes, at vi natten til fredag måske får årets første tropenat, siger Thor Hartz og minder Ekstra Bladet om, at temperaturen skal være 20 grader i nattetimerne.

Varmetilstanden bliver ikke vedvarende, men der er ingen grund til at tro, at den kommende weekend kommer til at minde om denne her.

- Det fortsætter ind i weekenden kan vi se på prognoserne, selvom det ikke bliver ligeså varmt som i løbet af ugen, siger den vagthavende.