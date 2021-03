Sólrun frarådede Ahlers at tage ministerpost

- Tommy overvejer at gå ind i politik. Kan du ikke lige overbevise ham om, at han ikke skal gøre det?

Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til sin kone Sólrun Løkke Rasmussen en aften i april 2018, hvor han og Tommy Ahlers sad i den tidligere statsministers lejlighed i Nyhavn og drøftede mulighederne for en ministerpost.

Det fortæller Thommy Ahlers, der endte med posten som forsknings- og uddannelsesminister i Løkkes regering, i et stort interview med TV2.

Skyggesider i politik

Ifølge Tommy Ahlers havde Sólrun masser af grunde til, at det var en dårlig idé at træde ind i politik. Hun tog plads i sofaen og fortalte om skyggesiderne af tilværelsen som magtfuld politiker og om, hvordan medierne kunne være uretfærdige.

Hun fortalte, at han ville gå fra at være en iværksætter i Løvens Hule, som de fleste danskere elskede, til at være en politiker, som halvdelen af landets befolkning ville hade. Det skriver TV2.

Lars Løkke Rasmussen og Sólrun Løkke Rasmussen gjorde deres for at advare Tommy Ahlers, inden han blev minister. Foto: Mogens Flindt

Imponeret men ikke overbevist

I interviewet fortæller Tommy Ahlers, at han var imponeret over Sólruns indsats, men at han ikke havde ladet sig afskrække. Det havde været godt at høre fra Løkke Rasmussen-parret, hvad han kunne forvente som politiker, men han var klar.

Et døgn senere - aftenen den 1. maj 2019 - modtog Tommy Ahlers et opkald fra den daværende statsminister:

- Det er Lars Løkke Rasmussen. Jeg skal høre, om du vil indtræde i min regering som forsknings- og uddannelsesminister?

Som bekendt endte Tommy Ahlers med at takke ja, og han sad som forsknings- og uddannelsesminister frem til regeringsskiftet. I dag er han klimaordfører for partiet og medlem af Venstres ledelse.

