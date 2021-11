Som at sælge en vare man ikke har

- Hvis du udsteder flere licenser, end der er pladser, så svarer det til, at du sælger en vare, du ikke har.

Sådan siger den 56-årige københavner Brumme, der er frustreret over parkeringsforholdene i Hovedstaden. Og han er lige så frustreret over, at flere partier foreslår at nedlægge en del af hovedstadens parkeringspladser.

Værst i bestemte zoner

Ifølge Berlingske var der i begyndelsen af 2021 udstedt 54.806 erhvervs- og beboerlicenser til parkering, imens der i alt var 52.082 parkeringspladser. Det svarer til, at der er blevet solgt fem procent flere parkeringslicenser, end hvad der er pladser til.

Forskellen på antallet af udstedte licenser og parkeringspladser varierer, alt efter hvilken zone man har parkeringslicens til.

På indre Nørrebro, hvor Brumme bor, er der ifølge de oplysninger, Berlingske har fra Københavns Kommune, udstedt 13 procent flere licenser, end der er pladser.

- Det er jo nærmest mafia-agtigt fra kommunens side. Du kan købe en P-licens, men du er ikke garanteret nogen plads. Og hvis du skal sammenligne det med noget, så svarer det til, at du køber et månedskort til at køre i bus, og så får du at vide, når du skal køre med bussen, at du ikke er garanteret at kunne køre med, siger den frustrerede københavner.

Til Berlingske sagde politisk ordfører for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus, Jonas Bjørn Jensen, at de ikke sælger parkeringspladser i København. 'Vi sælger retten til meget, meget billigt at kunne parkere i København som beboer, hvis der er en ledig plads.'

Brumme ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn og adresse, da han har arbejdet som dørmand i mange år. Nu kører han erhvervstransport for en vognmand, og når vagten begynder, møder han 15 kilometer fra sit hjem. Foto: Anthon Unger

Vil nedlægge en tredjedel af parkeringspladserne

Blandt andet skriver Socialdemokratiet og Enhedslisten i deres valgprogrammer, at de ønsker at ned- og omlægge parkeringspladser i Københavns Kommune.

Socialdemokratiet i København lægger i et forslag fra april i år op til, at 42.000 gadeparkeringspladser skal nedlægges. Og imens overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen vil genopføre nogle af dem i parkeringshuse og -kældre, er hun endnu ikke kommet med et tal på hvor mange.

De 42.000 parkeringspladser svarer til en tredjedel af de 125.200 kommunale parkeringspladser, der er i København.

Det er ikke i alle parkeringszoner, man kan få udstedt parkeringslicens, og derfor er der forskel på antallet af pladser i parkeringszoner og det samlede antal parkeringspladser.

Men står det til Enhedslisten i København, skal parkeringspladserne ikke omlægges, men nedlægges.

I deres valgprogram står der, at de arbejder efter et mål om at omlægge en tredjedel af parkeringspladserne til 'rekreativt gadeliv' og cykelparkering, imens en anden tredjedel skal reserveres til delebiler og varetransport.

Den sidste tredjedel vil de bevare til de privat parkering med en overvægt af elbilpladser.

Brumme fortæller, at han i forvejen må parkere ulovligt, når han kommer hjem fra arbejde sent om aftenen. Det kan du læse mere om her.