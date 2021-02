Som den eneste: Region går ned i risikoniveau

Risikoniveauet i Region Nordjylland er sat ned fra fem til fire i myndighedernes varslingssystem for coronavirus.

Det fremgår af en vurdering for uge 7, som er dateret onsdag denne uge. Den bygger på data for uge 6.

Generelt vurderes epidemikurven i landet at være aftagende med færre indlagte og nyindlagte.

Fastholdes ellers

Men udbredelsen af den britiske variant kan resultere i stigende smittetal senere, lyder det.

Derfor fastholdes risikovurderingen på fem i resten af landet.

- Epidemien er aktuelt på et lavpunkt, men i takt med den stigende smittespredning med B117 (den britiske variant, red.), der nu antages at være det dominerende virus i Danmark, forventes det fremadrettet at se stigende smittetal drevet af det højere kontakttal for B117 på trods af de nuværende restriktioner, står der i vurderingen.

I uge 5 blev andelen af smittede, som havde den britiske variant, opgjort til 31 procent. Det er i den foreløbige opgørelse for uge 6 steget til 47,5 procent.

Lav smitte med variant

Men der er stor regional forskel, og netop i Nordjylland havde kun 13 procent af de sekventerede tilfælde den britiske variant.

- Risikoniveauet i Region Nordjylland nedjusteres til niveau fire på grund af en lav forekomst af B117 i denne region sammen med lavt smittetryk, står der i risikovurderingen.

Kontakttallet for den britisk variant vurderes til at være 1,25 på landsplan.

Generelt for coronavirus vurderes det til at være 0,9 i uge 6.