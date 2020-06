Sommer i lort og larm

Sommeren er over hovedstaden, hvor flere havne er badet i lort, larm og solhungrende danskere.

Men naboerne til de solbeskinnede pladser kan godt booke en tur på landet, hvis sommervejret fortsætter: Flere Ekstra Bladet talte med onsdag lod forstå, at hvis man vil bo i byen, må man leve med støj.

Der er ellers taget en række initiativer for at oprette ro og orden på adresserne, der typisk koster en del millioner at blive ejere af.

Med solen bragende var Islands Brygge tætpakket onsdag. Foto: Jonas Olufson

På Krøyers Plads er der for lang tid siden hyret vagtværn, mens Kongens Have nu bliver lukket tidligt for få ryddet ud i ubehageligheder og affald. Og flere beboere på Islands Brygge har oprettet en Facebook-gruppe, hvor der bliver harceleret over nattens uromagere. Især de populære Soundbokse - en stor batteridrevet højtaler - er hadet af beboerne på Bryggen.

Musik til ulempe

Hos politiet bekræfter ledende politiinspektør Peter Dahl, at der er mange henvendelser omkring de glade udendørsgæster.

- På denne årstid får vi mange henvendelser omkring musik til ulempe, som vi kalder det, siger han.

Han understreger dog, at politiets tilgang ikke er at hive bødeblokken frem.

- Det skal være til gene for den offentlige ro og orden, og hvis vi griber ind, efterkommer de fleste det. Og så er der nok nogle tilfælde, hvor festen efterfølgende skruer op igen. Efterfølgende kan vi så få en anmeldelse igen, og derfra kan vi så give bøder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I yderste tilfælde kan vi tage det, som larmer, siger han og understreger, at niveauet i år er det samme som tidligere år.

Vanvidskørsel og glasskår

'Nej tak til Soundboks-støj på Islands Brygge' - lyder en gruppe med knap 400 medlemmer og daglig debat. En af medlemmerne er Janni Madsen, som fortæller, at det er op til 10-15 gange dagligt, at der bliver slæbt en kæmpe højtaler gennem gaden, som forurener luften.

- Vi har nogle grønne områder omkring vores boligblok, og der står folk og pisser op og ned ad det hele. Folk kører vanvittigt i området, og der er glasskår efter de mange fester. Det er okay, at folk hygger sig, men vi efterlyser bare, at folk vil tage hensyn, siger hun.

- Det er ikke, fordi der ikke skal være plads til hygge og musik, men det er vel forståeligt nok, at det foregår på et rimeligt niveau.

- Det kan ikke passe, at folk skal flytte fra deres hjem - der må være en grænse for, hvad man skal finde sig i, fortsætter hun.

- Du har valgt at bo i byen, må du så ikke leve med larm?

- Folk er velkommen; det er slet ikke det. Der skal bare gerne være plads til alle. Og lige nu bliver det invaderet af festerne.

Skider og pisser

Fra en beboer på Krøyers Plads lyder det:

På Krøyers Plads er der hyret vagtværn. Foto: Jonas Olufson

- Der er totalt kaos. Folk skider og pisser i hele området. Det er forfærdeligt.

Onsdag tog Ekstra Bladet derfor ud i København for at høre, hvordan de solbadende beboere har tænkt sig at klare corona, fest og dansk sommer.

Tager hensyn

Første møde er med Marcus Skou og Emil Brohus på henholdsvis 23 og 22 år. Musikken lyder fra en mindre højtaler, men idet Ekstra Bladets udsendte ankommer, bliver der skruet ned.

De er enige om, at der skal tages hensyn i forhold til at holde afstand til andre, ligesom man selvfølgelig rydder op efter sig.

Marcus Skou, 23 år (tv.), og Emil Brohus, 22 år. Foto: Jonas Olufson

- Vi tænker over lydniveauet - her er der ikke tale om en intimkoncert, griner de og sætter så den alvorlige mine på.

- Men der må også være forståelse for, at folk har brug for at komme ud og få brændt noget krudt af.

Luk øjnene og kom til Spanien

Hvis sommeren bliver god, fortsætter de ved vandet.

- Hvis man lukker øjnene, kan man jo bare forestille sig, at man er i Spanien, lyder det gode råd.

Mathias Nielsen, 24 år (tv.), Oliver Jahn, 23 år. Foto: Jonas Olufson

Videre til 24-årige Mathias Nielsen og 23-årige Oliver Jahn. Musikken kører på lavt blus; de siger ja til at svare på spørgsmål, men musikken kører videre. De er enige i, at der skal tages hensyn til andre i forhold til larm og affald, at de bliver i Danmark, og at de skal ud, hvis vejret bliver godt.

- Hvis vejret er dårligt, er der ingen grund til at sidde ude, lyder ræsonnementet.

Naboer må leve med larm

Men så møder vi 22-årige Karlo Faraj. Her er humøret helt i top, som han står med sine to venner, og musikken brager fra højtalerne i en grad, at den unge mand lige må bede om, at der bliver skruet ned, mens han proklamerer, at hensyn kan naboerne godt vinke farvel til.

Karlo Faraj, 22 år. Foto: Jonas Olufson

- Man skal selvfølgelig rydde op, men de må leve med, at vi hygger os, mens solen er her. Det bliver jo stille igen om et par måneder, slår han fast.

Bryggens indbyggere kan dog håbe på, at vejret bliver elendigt. Så tager flokken nemlig til udlandet, hvorimod de vil nyde hovedstadens vandhuller, hvis sommeren fortsætter.

Samme holdning er det hos de tre gæve ungersvende Laurits Lehmann, Robin Dijkstra og Max Madsen. Alle 18 år gamle. Humøret er højt, affaldet skal væk, men larmen må naboerne leve med, lyder det samstemmende fra dem:

Laurits Lohmann (tv.) 18 år, Robin Dijkstra, 18 år, Max Madsen (th.), 18 år. Jonas Olufson

Hensyn

- De er jo klar over det, når de flytter herned.

Men de bliver dog også hurtigt enige om, at der skal tages hensyn.

- Vi sætter lydniveauet, så det kun kan høres her i nærheden. Vi skal også nok skrue ned, hvis vi bliver bedt om det. Og så tager vi hensyn til de ældre, lyder det, inden de sætter punktum:

- Men vi er gået fra at sige hej med albuen til at give kram til vores venner.

Endelig er der dagens to eneste kvindelige repræsentanter. De to studenter, 18-årige Melissa og Denise. De har tænkt sig at holde fest denne uge, hvor studenterhuen er ny, men det kommer til at ske under hensyn til folk omkring dem, ligesom de overholder myndighedernes anbefaling i forhold til corona.

Melissa,18 år (tv.), og Denise, 18 år. Foto: Jonas Olufson

Dagens dukse

- Vi spritter af, og ingen af os har lyst til at ligge så tæt, som de gør her (Krøyers Plads red.), siger de og fortsætter:

- Og så kan man godt tage hensyn til naboerne i forhold til, hvor højt man spiller.

Det må være sød musik for naboerne, men dagens dukse kommer de ikke til at se i hovedstaden. Begge tager væk fra hovedstaden.