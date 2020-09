Sommeren er ikke helt slut: Kan blive op til 25 grader

Først bliver det godt vejr, så bliver det koldere og mere vådt, og til sidst bliver det én stor rodebutik. DMI giver et overblik over september-vejret

Sommeren kan vende tilbage for en kort bemærkning.

Det fortæller langtids-meteorolog hos DMI Mette Tilgaard Zhang.

- Der er en chance for, at det kan blive op til 25 grader i næste uge.

- Sådan har det set ud de seneste par dage, og nu ser det mere og mere ud til, at det bliver sådan, fortæller hun.

Men det bliver en kort fornøjelse for dem, der nåede at savne sommeren. Efteråret banker nemlig på døren.

- I uge 39 begynder lavtrykket at nærme sig landet igen, og der bliver mere nedbør. Vi forventer, at temperaturerne falder til det normale for årstiden, så det bliver 13 til 18 grader om dagen. Enkelte steder kan det lokalt blive op til 20 grader.

I slutningen af september og begyndelsen af oktober bliver det en rodebunke, fortæller Mette Tilgaard Zhang.

- Den ene dag kan det blive regn og blæst efterfulgt af byger, og den næste dag kan det blive en pæn dag med solskin. Og så kan vi tage en runde mere.

- Det bliver sådan en tid, hvor du enten har solbriller på, når du tager afsted om morgenen, og regnjakke på, når du skal hjem, eller omvendt.