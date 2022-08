Sommeren er tilbage: Forventer mindst 28 grader

Efter en periode med lidt lavere temperaturer og flere regnvejrsdage, ser det nu ud til, at sommeren for alvor vender tilbage i Danmark.

Fra på onsdag bliver det 25 grader, og i den kommende weekend bliver det rigtig varmt, oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Lige nu ser det ud til, at det lokalt bliver op til 28 grader - måske varmere, siger Marie Timm, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Hvor det bliver varmest, vil afhænge af vinden, men de foreløbige prognoser peger på, at vinden vil komme fra øst, og derfor ser det ud til at blive varmest i de vestlige egne. Det vil sige Vestsjælland, Vestfyn og Vestjylland, mens man kan forvente temperaturer et par grader lavere ved de østvendte kyster.

Mere sommerligt

Allerede fra begyndelsen af ugen ser vi dog tegn på, at sommeren kommer tilbage.

- Det bliver stabilt vejr. Der kommer lidt småbyger i dag og i morgen, men det bliver mere sommerligt med rolige vindforhold, solskin og stigende temperaturer, siger Marie Timm.

- Det går den rigtige vej igen, hvis man er til sol og varme, lyder det.

Det er et højtryk, der fra onsdag ligger stille over Baltikum og dermed skaber en højtryksryg over Danmark, der giver solskin og varme, som forventes at vare mindst til og med weekenden.