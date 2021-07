Sommerens farligste haveredskab: Så galt kan det gå

Ofte giver sommerferien anledning til en tur i haven for mange danskere, men når man går i gang med ukrudtsbrænderen, handler det om at passe på.

Sådan lyder det fra forsikringsselskabet Codan Forsikring i en pressemeddelelse, der gennem de seneste år har oplevet en stigning i skadesager med ukrudtsbrændere.

En af dem, der har mærket ukrudtsbrænderens ubarmhjertighed, er Jesper Witt, der er driftschef i et ejendomskompleks ejet af DAB i Haslev.

En lejer af en bolig havde været i gang med at ordne sin private have, og da en glød pludselig fik fat i et træskur, endte det med tre nedbrændte skure.

- Det går jo så hurtigt med sådan et træskur, og det varede heller ikke længe før, der kun var de sørgelige rester tilbage, fortæller Jesper Witt.

- Denne gang var det heldigvis 'kun' et par skure og de ting indeni, der blev ødelagt. Men tænk, hvis det gik ud over en beboelsesejendom en dag, siger Jesper Witt.

Tre skure udbrændte, da en velmenende lejer ville sætte skik på sin private have. Alt blev ødelagt. Foto: Codan Forsikring

Også en kvindelig kunde i Codan Forsikring stod med en lade i flammer, da hun ville fjerne ukrudt.

- Jeg har brugt ukrudtsbrænder i mange år, og jeg har aldrig før haft ulykker, fordi jeg altid har været meget påpasselig. Jeg har netop været opmærksom på, om der var noget i nærheden, der kunne brænde, når jeg brugte den.

- I dette tilfælde var der lige et hjørne med ukrudt op af ladens husmur. Laden er omgivet af småsten, og det er jo en muret væg, så jeg havde ingen forestilling om, at der kunne gå ild i den. Men pludselig hørt jeg nogle små eksplosionsagtige lyde, og på få sekunder var hele laden i flammer. Jeg var dybt chokeret over, hvor hurtigt det gik, lyder det.

En kvinde fra Vendsyssel blev meget chokeret over, at der gik ild i laden, som er lavet af murværk. Foto: Codan Forsikring

Flere og flere sager

I pressemeddelelsen fortæller Codan Forsikrings skadedirektør, Henrik Bundgaard, at det er en klar tendens med flere sager.

- Vi får flere og flere af den slags sager. Og på miljøets vegne er det jo bedre at svitse ukrudt væk end at bruge skrappe ukrudtsmidler, der går i grundvandet. Så det er altså ikke en opfordring til at stoppe med at bruge dem. Men blot at være forsigtig, når man gør det. Det er helt tydeligt, at folk bliver meget overraskede over, hvor stor skade sådan et instrument kan gøre, hvis man er uheldig, siger han.

Ifølge Codan Forsikring sker ulykkerne ofte, når folk vil fjerne ukrudt tæt på bygninger, og det blandt andet er spindelvæv, støv og gamle blade, der er med til at sætte gang i brandene.

- Jeg tror, de færreste tænker over, at gammelt tørt spindelvæv nærmest bliver eksplosionsagtigt, hvis man sætter ild til det, tilføjer Henrik Bundgaard.

Ifølge Codan Forsikring skønnes det, at omkring 400 brande forårsages af ukrudtsbrændere årligt.