Sommerferien i fare: Rejsekaos i Europa

Rejsende i både Danmark og rundt i Europa kan risikere at se ind i et stort kaos

Kalenderen skriver nu officielt sommer, og vi nærmer os hastigt sommerferieperioden.

For mange betyder det en flyvetur mod sydens sol, men rejselystne danskere kan - ligesom mange rundt i Europa - risikere at havne i et rejsekaos.

SAS har tidligere meldt ud, at 4000 planlagte flyvninger er aflyst i flere lande i Norden henover sommeren.

Det sker som følge af personalemangel ovenpå en coronapandemi, hvor selskabet har reduceret antallet af medarbejdere stort.

Rammer England nu

Nu skriver også The Independent om et rejsekaos i England. Et rejsekaos, der er så slemt, at landets transportminister ifølge Reuters har bedt flyselskaberne om at stoppe salget af flyrejser, de ikke har bemanding til at gennemføre.

TUI, Englands største rejseselskab, har meldt ud, at de har aflyst godt 200 fly fra nu og måneden ud.

Rejselængsel

Også danskerne længes i den grad efter at komme ud. Hos Apollo Rejser i Danmark havde de for fire uger siden den bedste salgsdag nogensinde, fortæller salgsdirektør Glenn Bisgaard.

Hos rejsebureauet har de også haft henvendelser fra folk, der har fået deres fly aflyst.

'Den perfekte storm'

Salgsdirektøren kalder situationen for 'the perfect storm' (den perfekte storm, red.), fordi en masse faktorer lige nu ramler sammen.

Han peger på den flaskehals, der bliver skabt, fordi det grundet sikkerhedsgodkendelser tager tid at få nyt personale klar, samtidig med at der er leveranceproblemer på nye fly - og oveni også en masse, rejsehungrende danskere.

Ombooket

Men direktøren fremhæver, at de fleste danskere bliver ombooket til en anden afgang, og dermed stadig kommer afsted - omend på et andet tidspunkt.

- Men det er klart, det er træls for den rejsende, som bliver påvirket af de ændringer, lyder det fra Glenn Bisgaard.

- Og det er også træls for luftfartsselskaberne, som skal forholde sig til de her udfordringer, samtidig med at brændsstofspriserne går op.

Hvis ens fly bliver aflyst, skal man kontakte flyselskabet eller rejsebureauet, alt efter hvor man har købt sin rejse.