Sommerferien kan ryge

Landets 5.000 strejkende sygeplejersker kan ikke bare læne sig tilbage og nyde den årlige sommerferie, efter at arbejdskampen blev skudt i gang natten til lørdag.

Reglerne for optjening og afholdelse af ferie ændrer sig nemlig under den kommende konflikt. Det skyldes ifølge Dansk Sygeplejeråd, at sygeplejerskernes ansættelsesforhold bliver suspenderet under strejke og lockout.

- Sygeplejerskerne vidste på forhånd, at det ikke ville blive uden personlige omkostninger at strejke, siger næstformand i Dans Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, til Ekstra Bladet.

Ikke-konfliktramte arbejdspladser bliver dog ikke påvirket. De ikke-strejkende sygeplejersker kan derfor holde ferie som normalt, hvis deres arbejdsplads ikke er ramt af konflikt.

Ifølge Dansk Sygeplejeråds hjemmeside kan planlagt ferie før strejkens begyndelse natten til lørdag dog afholdes under konflikten.

Nogle af de strejkende sygeplejersker kan se frem til ikke at kunne afvikle ferie, fordi der er strejke fra på lørdag. Foto Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Ferie til afholdelse afhænger af, om ferien er planlagt til at begynde før eller efter konflikten sættes i gang, men som udgangspunkt kan man ikke afholde ferie under en konflikt.

Strejker i 12 kommuner

Reglerne for ferie udpensles med følgende ordlyd af Dansk Sygeplejeråd:

'Feriestart inden konfliktstart: Planlagt ferie med start senest samtidig med konfliktstart kan du afholde uanset konflikten. Du får sædvanlig løn fra din arbejdsgiver. Skal du holde ferie med feriedagpenge, er du ikke berettiget til at få dagpenge i den del af ferien, der er omfattet af konflikten.

Feriestart efter konfliktstart: Planlagt ferie, som starter efter konfliktstart, er som udgangspunkt suspenderet, og du kan ikke holde den som planlagt, uanset aftale med arbejdsgiver.'

Formand for Danske Sygeplejeråd Grete Christensen kunne mandag fortælle, at 66,7 procent af forbundets medlemmer har stemt nej til den foreslåede overenskomst. Det betyder, at omkring 5000 sygeplejersker landet over går i strejke natten til lørdag. Foto Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Vi mener, vi sender et endnu stærkere signal om, at nu er det på tide at løfte vores løn ved netop at strejke i en ferieperiode, understreger Anni Pilgaard.

Der er udtaget i alt 5.000 sygeplejersker til strejke i 12 kommuner rundt omkring i landet. Strejken ventes at ramme både ældrepleje, sundhedspleje og plejehjem.

Strejken kommer ikke kun til at betyde udsættelse af operationer og behandlinger på sygehuse - borgere i de 12 kommuner, der modtager hjemmepleje, og småbørnsforældre, der får besøg af sundhedsplejerske, må undvære denne service, indtil strejken er forbi.