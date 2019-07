Sommerhus fra helvede: - De var virkelig arrogante

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fluer, utæt tag, løshængende ledninger, muglignede plamager og en lampe fyldt med døde insekter.

Det var det syn, der i lørdags mødte norske Thomas Meiner, da han sammen med sin kone, et vennepar og deres børn havde lejet et sommerhus i Ebeltoft gennem DanCenter.

- Vi bestilte et hus i Ebeltoft for en uge siden, og vi kom lørdag eftermiddag. Da vi checkede ind, tænkte vi, at der var ekstremt beskidt. Det var tydeligvis ekstremt lang tid siden, at huset var blevet gjort rent. Det var virkelig beskidt og fuldt af insekter. Mange af tingene var af meget, meget lav standard, siger han til Ekstra Bladet.

- Der var en masse problemer med huset, især var der ledninger, der hang frit fremme, så børnene kunne røre ved dem og få stød.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De fire børn, der er med på ferie, er mellem nul og fire år gamle. Derfor er forældrene ekstra bekymrede over de blottede ledninger. Privatfoto.

Familierne kontaktede med det samme DanCenters lokale kontor i Ebeltoft, men det kom der ikke meget ud af.

- Vi sagde, at vi ville have vores penge tilbage eller indkvarteres i et andet hus. Vi sagde også, at vi var villige til at køre i flere timer, for det er jo feriesæson, så meget er lejet ud, siger han.

- De gjorde ikke særlig meget, men de sendte en rengøringsdame, der kom ud til huset og forlod det igen med det samme.

Det fik familierne til at ringe til hovedkontoret i København, hvor de fik fat i en kvinde, der ifølge Thomas Meiner var chokeret over husets tilstand og lovede at vende tilbage samme dag.

- Men der var ingen fra DanCenter, der kontaktede os, lyder det fra den frustrerede nordmand.

Søndag morgen ringede de igen til DanCenter og her lykkedes det at få en ny rengøringsdame ud til det lejede sommerhus.

- Hun var også helt chokeret over huset og tog selv billeder, og så gjorde hun rent. Huset er stort og var ikke blevet gjort rent i lang tid, så selvom rengøringsdamen var der et par timer, kunne hun ikke gøre rent i alle rummene.

- Og ingen fra Dancenter tog sig af ledningerne, der var det største problem, understreger Thomas Meiner.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Husets vindueskarm var fyldt med fluer. Privatfoto.

På indersiden af en lampe ligger døde insekter i massevis. Privatfoto.

Se alle de klamme billeder nederst i artiklen

Ingen refusion

Mandag morgen tog de ned til DanCenters kontor i Ebeltoft, da de åbnede, for igen at prøve at få et andet hus eller få pengene igen, så de kunne finde et hotel.

- De var virkelig arrogante og sagde, at det var i acceptabel stand, at rengøringsdamen havde inspiceret huset, og at de ikke ville støtte os i vores klage, siger Thomas Meiner.

- Det var den standard, vi kunne regne med. Det eneste, de kunne gøre var at sende en elektriker ud og fikse problemet med ledningerne.

Det endte med, at familierne var fanget som en lus mellem to negle.

- Kontoret i Ebeltoft sagde, at de ikke måtte give os pengene tilbage eller et nyt kontor, og så sagde de, at vi skulle tale med hovedkontoret.

- Da vi ringede til hovedkontoret, sagde de, at vi skulle tale med det lokale kontor i Ebeltoft, fordi vi stadig boede i huset. Men når ferien var slut, kunne vi sende en klage til hovedkontoret.

Utæt tag

I løbet af mandagen tog familierne på tur, og da de kom hjem, kunne de konstatere, at elektrikeren fra DanCenter ikke havde været der.

Oven i hatten havde det regnet, og det gav et nyt problem.

- Regnen kom gennem taget og ind i huset langs væggen. Det løb ned over et stik, hvor kablerne til et tv sad i, fortæller Thomas Meiner.

Vandet løb ind langs væggen og kom i karambolage med stikkontakten. Privatfoto.

Det fik familien til igen at tage ned til DanCenters kontor i Ebeltoft, der dog var lukket, men til gengæld lovede hovedkontoret i København at sende en mail til Ebeltoft-kontoret med strenge ordrer om at taget og de løse ledninger skulle ordnes med det samme.

Og mens de løse ledninger blev fikset tirsdag, så er taget ifølge Thomas Meiner stadig utæt.

- Hvad kan vi gøre?

Da Ekstra Bladet først var i kontakt med familien, var de blevet i huset.

- Vi har ikke andre steder at tage hen, konstaterer Thomas.

- Vi bruger dagene udenfor og laver ting med børnene, for nu er vi trætte af at jagte DanCenter. Halvdelen af vores ferie er gået, og de vil ikke refundere vores penge, så hvad kan vi gøre?

Men torsdag fortæller familien, at de har forladt huset og er flyttet på hotel.

Ikke første gang

Det er ikke første gang denne sommer, at DanCenter har utilfredse kunder.

Så sent som i sidste uge kunne Ekstra Bladet fortælle om Lis Vikberg og hendes søn, der afbrød deres ferie i et af DanCenters sommerhuse, fordi det var så ulækkert.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DanCenter: Vi har gjort, hvad vi kan

Thorkild Carøe, der er kundeservicechef i DanCenter har også været i kontakt med de norske sommerhusgæster og mener ikke, at der er noget galt med DanCenters kundeservice.

- Lokalkontoret har været ude og rengøre to gange efter lejers ønsker, og lejerne er åbenbart stadig ikke tilfredse med det. Så umiddelbart kan kontoret ikke gøre mere ved rengøring, fordi lejerne åbenbart forventer en hovedrengøring. Det kan vi ikke gøre hver uge – det sker to gange om året.

- Jeg har fortalt dem, at hvis de fortsat er utilfredse, kan de sende en klage ind til os, og så kigger vi på det. Hvis de fortsat er utilfredse med det svar, de får der, vil jeg henvise ham til at klage til ankenævnet.

- Burde de, der har rengjort huset, inden lejerne kom ikke have opdaget, at der var elinstallationer, der var i stykker?

- Jo, hvis det er direkte farligt, hvilket det ifølge lokalafdelingen ikke er her. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men folk har en tendens til at hive lidt i det, så det ser lidt værre ud, end det er, og tage et billede af det.

- Servicemanden har været forbi og ordne det, fastslår kundeservicechefen.

Thorkild Carøe genkender heller ikke, at lejerne skulle have fået en arrogant kundeservice.

- Det er nok, fordi lejeren har sagt til mig, at han ønskede kompensation her og nu, fordi huset var ubeboeligt. Men det er det ikke, de bor der stadig, og man kan fuldt ud bo i det. Og så er det jo sådan for nogen, at hvis de ikke får ret, så er de andre arrogante eller lignende. Det er nok tilfældet her. Jeg har bare forholdt mig til, hvordan vi gør det i hele feriehus-branchen.

- Kan I overhovedet garantere, at de sommerhuse I lejer ud, er beboelige eller rare at være i?

- Ja, det er beboeligt. Det bundede mest i rengøring og insekter. Lejer er åbenbart lidt bange for insekter. Huset har været udlejet flere gange i år, og der har ikke været andre reklamationer på det.

- Ifølge lokalkontoret er lejernes forventninger til rengøring, og hvordan huset skal se ud, lidt anderledes, end det man kan forvente, når man lejer et feriehus i Danmark.

- Det er anden gang på to uger, at nogen har været så utilfredse med et sommerhus, de har lejet af DanCenter, at vi skriver om det. Burde I kigge lidt nærmere på jeres rengøring og standen af de huse, som I lejer ud?

- Det prøver man jo altid at forbedre, når man hører, at folk er utilfredse. Lige i det her tilfælde har lokalkontoret været ude og rengøre, så snart lejer tog kontakt – både lørdag og søndag.

