Sommerhuse sælges lynhurtigt

På trods af at vi ikke ligefrem befinder os i en tid med plads til luksus, er der godt gang i sommerhussalget.

Det viser en ny analyse fra Estate.

I marts 2020 tog et sommerhussalg i gennemsnit 281 dage. I juli 2022 tager det kun 105 dage - omkring tre måneder.

Samtidigt har priserne det seneste år steget taget et nyk opad med omkring 2000 kroner per kvadratmeter.

- Vi befinder os i en tid, hvor de fleste basale udgifter i en husholdning stiger, og det burde i sig selv lægger en dæmper på sommerhusmarkedet, da et sommerhus i reglen ikke er en basal fornødenhed.

- Efter finanskrisen var sommerhusene de første til at tage et brutalt dyk i priser og stige markant i udbud og salgstider, men det er altså slet ikke tilfældet under denne krise, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate.

Derfor går det godt

At det går så hurtigt med salget af sommerhuse skyldes blandt andet den lave ledighed og de høje friværdier, som bruges til et eventuelt sommerhuskøb.

- Man kan stadig alt andet lige eje en ekstra bolig, uden at det nødvendigvis udgør et højt økonomisk pres, siger Thomas Hovgaard.

God indtjening på udlejning

Efter ophævelsen af indrejserestriktionerne er det også blevet lettere for udlændinge at leje ferieboliger i Danmark igen.

I juli alene blev der registreret næsten to millioner tyske overnatninger i de danske feriehuse.

Det er en stigning på 54 procent sammenlignet med samme måned sidste år, oplyser Danmarks Statistik.

- Nogle tjener så godt på udlejning, at det stort set ikke koster noget at have sommerhuset, forklarer Thomas Hovgaard til Ekstra Bladet.

Kan vare længe

Om tendensen varer ved, vil tiden vise, men hos Estate er de optimistiske.

- Vi har været dårlige til at spå om udviklingen under corona og med den stigende inflation, men vores analyse viser, at boligmarkedet ikke er hårdt ramt sammenlignet med under finanskrisen.

- Denne udvikling kan i princippet vare længe - især i forhold til den lave ledighed. Det ser ud til, at folk godt kan beholde sommerhuset, afslutter Thomas Hovgaard fra Estate.

