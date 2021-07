Sommerhusejere nyder godt af flere danske gæster

Der kommer flere gæster i sommerhusene rundt omkring i Danmark end sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er sket en stigning på fire procent i juni i forhold til samme måned sidste år. Det betyder, at antallet af overnatninger er på niveau med tidligere år, hvor pinsen heller ikke lå i juni.

Det er en god nyhed for de danske sommerhusejere, mener Mikkel Høegh, der er afdelingsdirektør for Boligøkonomi i Jyske Bank.

- Der er ingen tvivl om, at en normalisering er gode nyheder, og det er jeg helt sikker på, at man godt kan mærke derude, siger han.

Mikkel Høegh mener, at man typisk lejer sit sommerhus ud for at få dækket nogle af sine udgifter.

Han pointerer, at flere danskere holdt ferie i sommerhuse i 2020, men at de tyske turister til gengæld ikke kom. Tendensen med at flere danskere holder sommerhusferie er fortsat i år.

Der er sket en fremgang på én procent i forhold til sidste år ifølge Danmarks Statistik.

Antallet af danskere, der lejer sommerhuse i Danmark, er stadig højere, end det var, før coronapandemien ramte.

Der er stadig færre udenlandske overnatninger end tidligere, men det er steget med ni procent i forhold til sidste år.

Tallene er baseret på indberetninger fra Feriehusudlejernes Brancheforenings medlemmer

Et sommerhus kan være en god investering på flere punkter, mener Mikkel Høegh. Både for dem, der lejer deres sommerhus ud, og dem der ikke gør.

- Når man køber et sommerhus, er det tit fordi man selv vil have glæde af det. Så det er den ene måde at få et afkast på. En anden kan være at leje det ud, og få dækket nogle udgifter. Det tredje kan være, at man er heldig at få en formuestigning.

Når du udlejer dit sommerhus igennem et udlejningsbureau, er de første 42.700 kroner, det såkaldte bundfradrag, skattefrie.