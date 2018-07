Sommerhusområde fraråder badning flere steder

Danmarks største sommerhusområde, Odsherred, fraråder nu badning på fire strande, efter den seneste badevandsanalyse viser forhøjede bakterietal for e. colibakterier.

Det skriver Odsherred kommune i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om strandene ved Telegrafvej, Lynghusvej, Nordstrand og Skærby.

Det er en badevandsanalyse fra 26. juli ved de fire Kyst & Strand-strande, der viste forhøjede bakterietal, og Vandteamet i Center for Miljø og Teknik i Odsherred Kommune sætter derfor skilte ved strandene, hvor man fraråder badning.

I går tog laboratoriet en ny prøve, som kommunen venter svar på i morgen tirsdag.

- Lige nu tager vi Kyst og Strand-flagene ned på de fire strande, men vi kan håbe på, at det kun var en engangshændelse, så vi igen kan hejse flagene for godt badevand, siger centerchef Kirsten Gyalokay, Center for Miljø og Teknik, i pressemeddelelsen, hvor det også fremgår, at man måler efter enterokokker og E. coli, fordi de findes i tarmkanalen hos dyr og mennesker.

- Derfor er de et godt tegn på, at der er sket fækal forurening af vandet – og dermed er der risiko for, at der er andre skadelige bakterier. Oplever du maveproblemer efter badning, skal du kontakte egen læge, skriver kommunen.

Man kan se badevandskvaliteten på alle badestrande i Odsherred kommune her, hvor man kan gå direkte ind i laboratoriets database for de enkelte strande.