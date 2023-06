Sommertrafikken skydes i gang i lufthavne og på vejene

Fredag skydes skolernes sommerferie i gang, og i Københavns Lufthavn har de forberedt sig på en travl sommer. Her forventer de 7,5 millioner rejsende hen over de tre sommermåneder.

- Vi har den første store sommerrejsedag fredag, hvor vi forventer at have op mod 93.000 passagerer gennem Københavns Lufthavn.

- Der er flere dage i juli med omkring 95.000 passagerer, og den største rejsedag i juli bliver den 14., hvor vores prognose siger mere end 98.000 rejsende, siger Lise Agerley Kürstein, der er kommunikations- og pressechef i lufthavnen.

Københavns Lufthavn har gennem foråret været ramt af forsinkelser og aflysninger i forbindelse med konflikten med flyvelederne.

- Nu er vi meget glade for, at flyvelederne og Naviair har fundet en løsning. De har lovet os, at de har kapaciteten, der skal bruges til, at vi kan få vores passagerer godt afsted, siger Lise Agerley Kürstein.

- Så vi er optimistiske og regner med, at der er styr på det danske luftrum i denne periode.

Hun fortæller samtidig, at sommeren er en travl periode i hele Europa, og der derfor kan opstå lidt ekstra kø og ventetider.

Lufthavnen anbefaler, at man kommer to timer før afgang, hvis man flyver til en destination i Europa, og tre timer før afgang, hvis man skal ud af Europa.

Hos Vejdirektoratet forudser man særligt i weekenderne, at der vil være trængsel på tværs af landet.

Samtidig vil der være et vejarbejde på Fyn i begge retninger til og med uge 26. Det vil betyde, at der kun vil være to spor farbare i hver retning samt en hastighedsnedsættelse til 80 kilometer i timen.

Veje i sommerhusområder kan blive særligt travle på lørdage, som er normal skiftedag i sommerhusene. Det gælder især langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.

Derfor opfordrer Vejdirektoratet til at køre uden for de mest trafikerede tidsrum, at være i god tid og at holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation.

I denne weekend skydes Roskilde Festival også i gang, og det vil særligt kunne mærkes på Holbækmotorvejen ved afkørslerne omkring Roskilde, oplyser Vejdirektoratet.