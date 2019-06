Sommervarme over Danmark: Her bliver det 27 grader

Danmark træder for alvor ind i sommermånederne med svimlende høje temperaturer.

Specielt hvis du opholder dig i Sønderjylland, vil du kunne opleve varmen, når temperaturerne kan komme op på hele 27 grader.

- Der er en chance for, at vi kan få den første sommerdag i Danmark i dag, hvor temperaturen kan komme over de 25 grader i Sønderjylland, fortæller Lars Henriksen, der er vagtchef hos DMI.

En sommerdag defineres ved, at termometeret viser 25 grader eller derover.

- Temperaturerne kan også komme over de 25 grader på den vestlige del af Falster, men chancen er nu størst i Sønderjylland.

Resten må vente

Resten af landet vil ikke komme helt op på de 25 grader, der er grænsen for en sommerdag.

Temperaturerne vil ligge mellem 18 og 23 grader, hvor der vil veksle mellem at være overskyet og sol. Og der vil være en jævn vind fra syd.

Varm start på ugen

Weekendens gode vejr vil fortsætte ind i starten af næste uge, men da en koldfront fra øst rammer Danmark, vil det ustadige vejr begynde.

- Vi har en varmfront fra vest og en koldfront fra øst, der vil ramle ind i hinanden mandag. Det vil betyde, at der er risiko for, at der kommer kraftige, lokale byger og torden, fortæller Thyge Rasmussen.

Tirsdag kommer generelt til at være mere våd end mandagen, og der vil stadigvæk være risiko for lokale byger, som kan ende som skybrud.

Det dårlige vejr fortsætter natten til onsdag, men det vil højst sandsynligt klare op i løbet af morgenen.

- Der er selvfølgelig stadigvæk risiko for lokale byger, men der ser generelt ud til, at vi vil få en tør valgdag, fortæller vagtchefen.

Skifter hver dag

Det omskiftelige vejr vil fortsætte ugen ud, som konstant vil skifte mellem høje temperaturer og sol, og skybrud med risiko for torden.

- Vejret kommer til at skifte meget. Først vil vi have en dag, der ser overvejende solrig ud, hvorefter vi vil få en dag, der ser overvejende våd ud med risiko for både torden og skybrud, fortæller Thyge Rasmussen.

Så hvis man vil være sikker på at få nydt det gode vejr, så er det bedst at få gjort i weekenden.