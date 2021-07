Sommervejret hænger ved frem mod brandvarm weekend

Der venter de mest varmeramte danskere en smule lindring den kommende uge, når den seneste tids tårnhøje temperaturer tager et lille dyk.

Det betyder dog langt fra, at sommeren er på retur, da de næste dage stadig byder på godt med sol og lune temperaturer, inden vejret igen varmer op frem mod weekenden.

Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen tidligt mandag morgen.

- Overordnet bliver det endnu en uge med flot dansk sommervejr, hvor det periodevist bliver med sol, afhængigt af hvor man er i landet, siger han.

Mandag begynder ugen flot med sol mange steder og temperaturer mellem 18 og 24 grader, men i løbet af dagen kan der i den sydvestlige del af Danmark trække en del skyer ind fra Nordsøen.

- Der kan måske også godt poppe en lokal eftermiddagsbyge op et eller andet sted, siger Lars Henriksen.

Tirsdag og onsdag ser ud til at blive ugens mindst sommerlige dage. Her trækker en svag front ind over landet, hvilket betyder, at særligt tirsdag bliver med en del skyer og regn, mens temperaturen falder til 17-22 grader.

Onsdag begynder dagen med en del skyer mod syd, mens der i den nordvestlige del af landet bliver god plads til solen.

- Det ser også ud til at blive overvejende tørt i forhold til tirsdag, mens temperaturen igen stiger til op mod 25 grader, siger Lars Henriksen.

Torsdag er der ifølge Lars Henriksen så igen lagt op til en 'flot sommerdag'.

- Der kommer godt med sol de fleste steder, men det er igen lidt afhængigt af, hvor man er i landet, siger han.

Op til weekenden begynder temperaturerne igen at ligne dem fra den seneste uge med mellem 22 og 27 grader fredag og op til 28 grader lørdag.

Begge dage forventer DMI en del sol.

- Så generelt endnu en vejrmæssigt lun uge, hvor tirsdag nok bliver den dag med mindst sol og også mulighed for regn, slutter Lars Henriksen.