Sonja ville parkere på sin handikapplads: Blev kaldt 'crazy bitch' og spyttet på

Parkeringspladsen er tydeligt afmærket med hvide streger. Der står et stort blåt parkeringsskilt ved siden af med en tegning af en person i kørestol, og et skilt nedenunder slår fast, at kun bilen med denne nummerplade må parkere på pladsen.

Nummerpladen på skiltet er identisk med den, der sidder på Sonja Halses bil. Det er altså hendes personlige parkeringsplads, men flere gange om måneden er pladsen alligevel optaget af andre biler, når hun kommer hjem fra enten arbejde eller indkøb.

- Jeg bliver sur og irriteret, for der er altså en grund til, at jeg har fået den plads, siger Sonja Halse, der udover af lide af sclerose også er plaget af en dropfod.

- Jeg går virkeligt dårligt. Jeg bruger altid stok, og jeg kan ikke gå særlig langt, så jeg har brug for at holde her, for det er den plads, der er nærmest min lejlighed, siger hun.

Af og til sidder folk stadig i bilen, når hun kommer, og så kører hun op til dem og beder dem om at flytte sig.

- Ofte så undskylder de og flytter sig med det samme, men indimellem er der nogen, der er meget uhøflige. Der var for nylig en bilist, der nægtede at flytte sig, og i stedet råbte 'crazy bitch' efter mig, før han spyttede på min bilrude, fortæller Sonja Halse.

Flere og flere parkerer ulovligt på handikappladser

Det er ikke kun Sonja Halse, der oplever problemer med, at uvedkommende bilister optager handikappladserne. TV 2 Lorry har tjekket en håndfuld handikapparkeringspladser i København, og både ved Tivoli, ved Christiansborg og på to af Rigshospitalets parkeringspladser holdt der biler uden gyldigt handikapskilt på handikappladserne.

Københavns kommunes parkeringsvagter udskriver også flere og flere afgifter til folk, der holder ulovligt på handikappladserne.

I 2017 uddelte de 1805 parkeringsafgifter til bilister der holdt ulovligt på handikappladser. I 2018 steg antallet af parkeringsafgifter til 2046, og selvom 2019 endnu ikke er afsluttet, så er det tal allerede overgået i år. En opgørelse fra den 8. november viser, at der indtil da er udskrevet 2190 afgifter til folk, der uretmæssigt har holdt på en kommunal handikapparkeringsplads.

- Det er stærkt bekymrende. Der er jo nogle mennesker, som har et behov for de parkeringspladser, men som så ikke kan få dem, fordi de er optaget, og det betyder altså, at de får sværere ved at få deres dagligdag til at hænge sammen. Så jeg vil gerne opfordre folk til, at lade være med at holde der, siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handikaporganisationer.

Det koster normalt 510 kroner, hvis en kommunal parkeringsvagt lægger en hilsen under vinduesviskeren. Men siden 2015 har kommunerne haft lov til at fordoble afgiften, hvis parkeringen sker på en handikapplads. Derfor koster den forseelse i Københavns kommune 1020 kroner.

Ringer til politiet

Hvis folk ikke sidder i den bil, der holder på Sonja Halses parkeringsplads, når hun kommer hjem, så ringer hun til politiet. Det sker ifølge hende to til tre gange om måneden.

- Det er den eneste måde, jeg kan få bilen flyttet på. Så slår politiet bilen op og ringer til ejeren, der så kommer ned for at flytte den. Det tager ofte en del tid, og det er da irriterende at vente på, men det løser i det mindste problemet, siger Sonja Halse.

Hun oplever også, at problemet med folk, der parkerer på hendes plads, er stigende. Men hun glæder sig over, at det så også betyder, at flere får en parkeringsafgift.

- Det er sindssygt, at der er så mange, der holder på vores pladser. Det burde der jo ikke være, for der er altså en god grund til, at de handikappladser er der. Men det er godt, at bilisterne så får bøder, for så kan de måske lære af det, og forhåbentlig gør det, at de ikke holder på en handikapplads næste gang, siger Sonja Halse.