Sophia på 88 år overlevede corona: Jeg vil ikke ønske det for min værste fjende

- Jeg følte, at jeg blev kvalt mange gange i døgnet. Mine lunger var fulde af slim, så jeg hostede og hostede og kunne ikke få vejret. Jeg havde det rent ud sagt ad helvede til.

Det fortæller 88-årige Sophia Pedersen fra Bagsværd om sin indlæggelse på Gentofte hospitals intensive afdeling.

Hun var indlagt i tre uger, før lægerne turde udskrive hende med formaninger om at holde sig i hjemmet.

To uger efter hjemkomsten hoster hun stadig, men har det meget bedre og er sikker på, at hun nok skal komme sig helt.

- Jeg har tidligere haft vand i lungerne, og det kom igen. Så jeg skal til tjek på hospitalet for at være sikker på, at alt er i orden. Men så håber jeg, at de løslader mig igen, siger hun.

Mistede sin ven

Sophia ved ikke med sikkerhed, hvordan hun blev smittet, men hun mistænker en krotur for at være skyld i sine lidelser.

Få dage efter turen fik hun nemlig symptomer på at være smittet af Corona-virus og blev indlagt efter en blodprøve, der viste positiv.

- Vi var flere, der blev syge efter den tur. Deriblandt min gode ven, men han klarede den desværre ikke. Han havde ikke de samme kræfter som jeg.

Styrke og kærlighed

Som 88-årig med et forstørret hjerte er Sophia i høj grad i risikogruppen.

Hun mener selv, at hun overlevede med hjælp fra de højere magter. Men også hendes egen styrke og familiens kærlighed hjalp hende gennem den svære tid på hospitalet.

- Jeg er stærkere end mange andre på min alder, for jeg har gået til gymnastik i 52 år. Jeg blev passet godt på af det søde personale på Gentofte Hospital, men viljestyrke og kærlige tanker fra min familie hjalp mig også. Når jeg havde det værst, tænkte jeg på min familie, og det hjalp mig igennem.

Sophia har både børnebørn, oldebørn og ikke mindre end fem tipoldebørn, så der er mange, der holder af hende. Det mærkede hun også, da hun var indlagt.

- En dag stod de alle sammen på parkeringspladsen udenfor mit vindue på hospitalet. Jeg tror, de var 28. De holdt et stort banner, hvor der stod ”Vi elsker dig”. Nu hænger det i mit soveværelse, så jeg kan kigge på det hver dag.