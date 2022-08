Sort fremtid for Europa: - Det bliver ekstremt dyrt

En større krise end corona.

Sådan lyder meldingen fra Storbritannien. I Tyskland frygter man, at gas, kul og olielagre ikke kan fyldes til vinter.

Onsdag advarede præsident Emmanuel Macron ifølge The Guardian franskmændene mod en ekstremt hård vinter uden energisikkerhed.

I Finland forudser man så stor strømmangel, at man i værste fald må afbryde strømmen to timer om dagen.

Eksemplerne står i kø. Europa er i en gigantisk energikrise. Og den vil kun vokse sig større, vurderer ekspert.

Absurde konsekvenser

Ifølge professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen er der nemlig udsigt til en forværret situation til vinter på det europæiske kontinent.

- Vi kan godt tænde for stikkontakten, og der er også gas i hanerne til opvarmning af huse, men det bliver ekstremt dyrt. Vi kan allerede se det nu, og det er også derfor, at man er ude med de meldinger.

Det er især lande som Tyskland og Frankrig, der står dårligst rustet til energikrisen, påpeger professoren:

- De langsigtede priser på el er helt ekstremt høje i både Tyskland og Frankrig. Det er vanskeligt at begribe. Grunden er jo, at vi har en kapacitetsmangel på det europæiske net.

- Priserne er allerede så ekstremt høje nu, at det har nogle sociale konsekvenser. Når man siger, at det er værre end corona, handler det også om, at det her har nogle helt absurd store økonomiske konsekvenser for almindelige mennesker, som ikke har råd til at betale deres regninger for energi, siger han.

Danmark bedre stillet

Fortsætter strømpriserne sin himmelflugt, og skulle Putin vælge at lukke helt for gassen til Europa, skal vi dog ikke frygte, at vi ikke kan få varme i radiatorerne herhjemme, når kulden banker på døren.

- Vi står væsentligt bedre i Danmark, fordi vores købekraft er betydeligt højere, men også fordi vi har fjernvarme og ikke så mange på gasfyr, som i andre lande, hvor det bliver rigtig slemt, siger Brian Vad Mathiesen til Ekstra Bladet.

- Vores situation er bedre på grund af danske politikeres beslutninger over de sidste 40 år, uddyber han.

- Hvad med rundt om i Europa? Kan de godt stå i en situation til vinter, hvor de i enten Tyskland eller Frankrig tænder for stikkontakten eller komfuret, uden der sker noget?

- Jeg tror, at det er et muligt scenarie, at der kan blive tale om rationering for at sikre, at der er tilstrækkeligt med el. Hvordan det vil foregå, må vi vente og se, men det er noget, som jeg tror, at man skal forberede sig på.

Ikke som Finland

I Finland advarer det statsligt kontrollerede elselskab Fingrid om strømafbrydelser til vinter.

'Krigen i Europa og den ekstraordinære situation på energimarkedet fører til øget usikkerhed relateret til strømforsyning. Som følge af den store usikkerhed bør finnerne være forberedte på muligheden for strømafbrydelser forårsaget af en eventuel mangel på strøm denne vinter, lyder det i et estimat ifølge Dagbladet.

Den situation afspejler vigtigheden i at få udrullet fjernvarme, mener Brian Vad Mathiesen:

- Det er jo grunden til, at vi ikke skal have direkte elvarme, og det er også grunden til, at vi skal sørge for, at dem, der kan få fjernvarme, får det. Et system som i Frankrig, hvor man har elvarme og naturgas, betyder, at man er ret sårbar, når elsystemet har kapacitetsproblemer.

Derfor er prisen tårnhøj

Når elprisen er den højeste nogensinde for tiden, skyldes det først og fremmest høje gaspriser, forklarer Kristian Rune Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark.

- Gaspriserne smitter af på andre brændselsformer. Når gassen bliver dyr eller sparsom, prøver nogen at skifte den ud med eksempelvis kul, som igen bliver dyrere.

- Derfor bliver det eksempelvis også dyrere at producere strøm på et kulfyret kraftværk, siger han.