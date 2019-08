Sort melding fra DMI

Hvis du stadig har bikinien og badebukserne liggende fremme, så er DMI's seneste melding trist læsning.

Ifølge vejrtjenesten har vi haft vores sidste sommerdøgn i år, og den næste periode kommer til at byde på ustadigt vejr. Det oplyser vagthavende meteorolog Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

- Vores seneste prognoser viser, at der ikke kommer flere sommerdøgn i år. Et sommerdøgn betyder, at den højeste temperatur skal være målt til over 25 grader, og det ser ikke ud til, at vi kommer til at opleve det, siger han til Ekstra Bladet.

DMI vil dog ikke udelukke, at der kan komme en dag eller to med varme temperaturer i September, men det er dog usandsynligt.

Årsagen til den triste melding er en række lavtryk, der har bane over den nordvestlige del af Europa, og det sender fronter ind over Danmark

Ifølge DMI's månedsprognose starter uge 34 ustadig og blæsende, hvor sol og regn står i kø for at aflyse hinanden.

I uge 35 ser det en anelse bedre ud, og solen vil få fat. Det bliver dog ikke over 22 grader ifølge DMI.