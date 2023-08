Sort skærm: Pornochok i Bagdad

Irakiske myndigheder har beordret, at alle elektroniske reklametavler i Bagdad skal slukkes, efter en skærm blev hacket og brugt til at vise porno

Et usædvanligt syn mødte lørdag i forrige uge de borgere, der befandt sig i centrum af den irakiske metropol Bagdad.

Midt i et stort vejkryds blev en kæmpe elektronisk reklametavle nemlig hacket.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Spillede i flere minutter

Videoen, der tordnede frem på skærmen, har formentlig fået et par hoveder til at vende i det trafikerede lyskryds. På reklametavlen blev der således afspillet en pornofilm.

Personen bag 'viste en pornografisk film i flere minutter, før vi afbrød strømmen', lyder det fra en unavngiven sikkerhedskilde.

Episoden blev filmet og er siden blevet delt vidt og bredt på de sociale medier, skriver BBC.

Mand anholdt

En mand er blevet anholdt for at stå bag porno-hændelsen midt i Iraks hovedstad. I en meddelelse lyder det, at den mistænkte er en tekniker, som havde økonomiske problemer med den virksomhed, der driver reklametavlerne.

Han skulle have gjort det som en form for gengældelse.

De irakiske myndigheder har beordret, at alle elektroniske reklametavler i Bagdad skal slukkes. De udtaler, at de 'umoralske scener' har ført til sort skærm på reklametavlerne, indtil alle sikkerhedsprocedurer er blevet gennemgået.

Reklametavlerne blev slukket søndag morgen.