Sorte Stadil

Mangemilliardæren Christian Stadil ejer Hummel, som inden VM i Qatar kreerede tre nye landsholdsdragter til det danske landshold - en rød, en hvid og en helt sort.

Den sorte trøje var i brug i slutningen af september i en kamp i Nations League mod Kroatien, og ser vi bort fra, at vi tabte, fungerede den udmærket. Tilskuere lidt oppe i årene kunne måske undre sig over så voldsomt mange dommere, der var på banen, men ellers.

Men da spillerne efter kampen var rejst hver til sit, overraskede Hummel ved at meddele, at de sorte trøjer var sørgebind til minde om de mange migrantarbejdere, der var døde i forbindelse med forberedelserne til VM i Qatar.

Keglede rundt

Den rækkefølge var sær. Spillerne løb åbenbart rundt og protesterede mod VM-værternes behandling af deres gæstearbejdere uden at vide det.

Så rørte Qatar på sig, og så meddelte DBU, at den skam ikke opfattede den sorte trøje som et sørgebind. Trøjen var bare pæn.

Ja, og så var den samtidig en markering af, at DBU ikke syntes, Qatar skulle have haft VM ‘et.

DBU keglede med andre ord rundt, sådan som den gjorde konstant op til og under VM.

Men Hummel og Stadil var næsten lige så underholdende.

Christian Stadil er den tiende kandidat i kampen om Årets Nytårstorsk. Tegning: Morten Ingemann

Buddhisme

Til TV 2 Sport forklarede Stadil:

’Der er udfordringer med menneskerettigheder i Qatar. Det drejer sig ikke kun om gæstearbejderne, selvom det ikke er et ‘kun’, det er en kæmpe ting. Men det drejer sig generelt om de brud på menneskerettigheder, som man ser i Qatar.

Stadil er nemlig helt enormt buddhistisk. Sådan noget med god karma og den slags, så han går vildt meget op i menneskerettigheder.

Og det gør hans firma naturligvis også.

Diskrepans

På den måde virkede det hult, da det kom frem, at de trøjer, der kæmper for menneskerettigheder, er fremstillet i Kina.

Kina, som systematisk undertrykker demokratisk sindede mennesker og etniske minoriteter med tortur, indespærring, overvågning, religiøs forfølgelse og hjernevask.

Stadil forklarede til DR:

’Der er helt klart noget diskrepans dér, kan vi sige. Men vi mener stadigvæk, at det er bedre at stå indenfor og kigge ud end at stå ude og kigge ind. Jeg tror på, at noget af den positive udvikling i Kina er drevet af øget kommerciel aktivitet i Kina.’

Vi ved ikke, hvad det er for en positiv udvikling i Kina, Stadil taler om.

Tibet

Stadil har ikke altid været så gode venner med Kina som nu, men han er omstillingsparat.

I 2001 blev Hummel sponsor for det tibetanske fodboldlandshold. Sådan noget er populært blandt folk, der er hippe, så det fik Stadil meget ud af.

Men Kina bryder sig ikke om folk, der støtter Tibet, så Stadil stod med valget mellem idealer og en god forretning. Til ingens overraskelse vandt den gode forretning, og Stadil sprang fra sponsoratet.

Som han siden forklarede Ekstra Bladet:

- Det er klart, at man ikke kan lave forretninger i Kina, når man støtter Tibet. Skal man stå udenfor og tisse ind eller indenfor og tisse ud? Det er lettere at ændre tingene indefra end udefra og skabe en forandring.

Hvor har man hørt noget lignende før?

Penge og formue

Stadil er glad for idealer, hvis bare de ikke står i vejen for en god forretning, og den indstilling har været indbringende for ham. Hans formue nærmer sig de 10 milliarder. Men du må endelig ikke tro, at det betyder noget for ham.

Som han sagde til Berlingske Nyhedsmagasin:

’Penge og formue har aldrig været en del af min identitet.’

Og til Ekstra Bladet:

’Penge er kun en meget lille del af mit liv.’

Og hvis du tror på det, har jeg et kun lidt brugt Eiffeltårn, jeg gerne vil sælge dig.

For fuldstændighedens skyld vil jeg lige nævne, at Stadil har fire børn. De har til sammen 20 navne …

Christian Stadil fortjener en torsk, og egentlig skulle han være den sidste kandidat, men vi har været nødt til at uddele et wildcard - se i morgen, hvem det går til.

Angriber Hummel: Har ikke styr på symboler

Annonce:

