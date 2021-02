SOS International fyret som testleverandør til plejecentre

Firmaet SOS International fyres som leverandør af lyntests til ansatte på landets plejecentre.

Det bekræfter Sundhedsministeriet over for Ekstra Bladet, ligesom Region Midtjylland har udsendt en pressemeddelelse:

'Regionerne har ikke længere tillid til, at SOS International A/S med underleverandøren Medical Nordic A/S kan opfylde kontrakt- og sundhedsfaglige retningslinjer. Kontrakterne er derfor opsagt, og der er lavet midlertidige aftaler med FALCK A/S,' skriver Region Midtjylland, og Anders Kjærulff, direktør, Region Midtjylland, uddyber:

- Regionerne er på vegne af borgerne dybt skuffede over at SOS International A/S svigter sine forpligtelser, siger Anders Kjærulff i pressememddelelsen.

Derfor er kontrakten nu opsagt med 30 dages varsel.

SOS International ønsker ikke at kommentere sagen indtil videre.

TV2 skriver, at følgende er sendt ud til sundhedsordførerne:

'På vegne af sundhedsministeren skal jeg orientere om, at Region Midt i dag vil melde ud, at kontrakterne med SOS International A/S opsiges med 30 dages varsel i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.'

'SOS International A/S vil fortsætte med at antigenteste med eget personale i opsigelsesperioden i Region Hovedstaden, men Medicals Nordic A/S stopper omgående som underleverandør.'

Gennem den seneste tid har flere medier skrevet kritisk om, hvordan SOS International ikke har haft styr på fortrolige informationer, ligesom hygiejnen har fået kritik.

Opdateres ...