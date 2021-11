Sosu-ansatte er syge mere end tre uger om året i gennemsnit

Social- og sundhedsmedarbejdere melder sig i gennemsnit syge mere end tre uger om året trods en årelang indsats for at nedbringe sygefraværet.

Det viser en dataanalyse på baggrund af tal fra Regionernes og Kommunernes Løndatakontor ifølge Berlingske.

De godt 72.000 fuldtidsbeskæftigede på sosu-området havde således 17,1 sygedage i gennemsnit i 2020.

Corona spiller ind på sygefraværet. Men også inden pandemien brød ud, var fraværet højt.

I 2015 var det 15,3 dage og i 2019 16,3.

Til sammenligning viste en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i foråret, at fuldtidsansatte i den private sektor i gennemsnit havde 6,9 dages sygefravær i 2019, mens medarbejderne i kommunerne var syge 13,2 dage.

Ekspert i offentlig ledelse og professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet peger på, at tendensen hos sosu-ansatte blandt andet handler om dårlig kultur.

- Vi kender alle fornemmelsen af at vågne op mandag morgen og føle sig udmattet. Så kan man i visse brancher som sosu-området godt være fristet til at melde sig syg, fordi ens arbejde alligevel bliver lavet af en vikar, og der er så mange syge i forvejen, siger professoren til Berlingske.

Ud af de 25 kommuner med det højeste sygefravær blandt sosu-ansatte i 2020 er de 13 i Region Hovedstaden.

Hos Kommunernes Landsforening (KL), der i sidste ende er arbejdsgiver for sosu-medarbejderne i kommunerne, fortæller direktør Kristian Heunicke til Berlingske, at man har fokus på sygefravær, også blandt sosu-ansatte.

Sammen med fagforeningen FOA er kommunerne derfor ved at igangsætte et projekt om sygefravær, hvor man vil forsøge at tage ved lære af de kommuner, der har haft held til at nedbringe sygefraværet, skriver Berlingske.

Sygefravær i Danmark vurderes at koste samfundet mere end 40 milliarder kroner årligt, skriver Berlingske.