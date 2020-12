Sosu-hjælper: Jeg skal ikke vaccineres

Trods forsikringer fra forskere og alverdens eksperter om, at covid-19 vaccinerne er lige så gennemarbejdede og sikre som alle andre vacciner - og til trods for, at Sofie Sørensen hver dag går op og ned ad gamle, sårbare beboere i Plejecentret Rosenvænget i Randers, så er den 32-årige social- og sundhedshjælper fuldstændig afklaret:

- Jeg skal ikke vaccineres, før end jeg føler mig mere sikker på, at der ikke følger bivirkninger med.

Sofie Sørensen har også bemærket udmeldinger flere steder i medierne fra forskere og eksperter om, at man trygt kan lade sig stikke, men det har alligevel ikke overbevist hende.

- Et er, hvad eksperterne siger, noget andet er, hvad jeg tænker, og jeg føler mig ikke sikker og overbevist. Ingen kender 110 procent til vaccinens mulige bivirkninger på længere sigt, siger Sofie Sørensen, der har arbejdet som sosu-hjælper på Plejecentret Rosenvænget i 12 år.

De første danskere fik corona-vaccinen 27. december 2020.

Postbudet kan også smitte

Med tre børn på hjemmefronten i Vorup lidt uden for Randers er Sofie Sørensen i forvejen ekstra påpasselig over for smitterisici fra både nær og fjern, og hun har med sin adfærd lært fra første dag med covid-19, at hun skal passe ekstra meget på den lumske virus.

- Mange mener, at du i din funktion i nærkontakt med gamle, sårbare bør lade dig vaccinere med det samme?

- Ja, men det bestemmer jeg heldigvis selv. Jeg er sund og rask, og det vil jeg gerne blive ved at være. Ingen tvinges til noget i Danmark, og det er jeg også glad for i den her sammenhæng.

Sofie Sørensen har godt nok hørt flere eksperter udtale sig om, at vaccinen er sikker, men det ændrer ikke ved, at hun indtil videre takker nej, selvom hun er en del af det frontpersonale, som står forrest i køen til at blive tilbud et prik. Foto Ernst van Norde

- Men kan du ikke godt forstå logikken i argumenterne for, at netop frontpersoner i sundhedssektoren bør tage et prik også for omgivelsernes skyld?

- Både og. Beboerne her på Rosenvænget kan lige så godt blive smittet via postbudet eller nogen, der kommer med varer, eller mange andre personer, der kommer hertil med forskellige gøremål.

Måske senere

For Sofie Sørensen handler det først og fremmest om ens egen adfærd, hvis man vil undgå at blive smittet og dermed potentielt smitte andre med covid-19.

- Jeg passer ekstra godt på mig selv, og dem jeg omgås, og det er jeg tryg ved, er tilstrækkeligt indtil videre, siger Sofie Sørensen, der med sin sidste bemærkning hentyder til, at hun ikke vil udelukke, at hun på længere sigt vil lade sig vaccinere.

- Jeg vil selvfølgelig være opmærksom på, hvordan andre tager imod vaccinen, og om den har en positiv effekt. Hvis den har det, vil jeg da nok lade mig vaccinere på et senere tidspunkt. siger social- og sundhedshjælperen.

Jytte Magrethe Frederiksen var en af de første danskere, der blev vaccineret. Mens det skete, var Mette Frederiksen med på en videoforbindelse.

Esther ikke i tvivl

For 75-årige Esther Kirstine Pedersen var der ingen betænkeligheder, da hun for nylig skulle svare på, hvorvidt hun vil lade sig vaccinere mod covid-19, når de 81 beboere og 75 ansatte, inklusiv afløsere, på Plejecentret Rosenvænget i Randers i dagene inden nytår tilbydes at få et prik - og dermed mere tryghed i dagligdagen.

Esther Kirstine Pedersen har boet i sin lejlighed i Plejecentre Rosenvænget siden 2016, hvor hun solgte sit og sin afdøde mands hus på landet uden for Randers. Foto Ernst van Norde

- Det har været en træls tid med corona, og jeg var ikke tvivl, da jeg skulle svare, og jeg har sagt ja tak til vaccinen. Jeg blev også mere sikker i min sag af at tale med min familie om det, siger Esther Kirstine Pedersen.

Netop samvær med familien er vigtigt for den 75-årige pensionist, enke, mor og bedstemor.

- Alle aktiviteter her i plejecentret har mere eller mindre været stoppet, og jeg er normalt en af dem, der deltager næsten hver gang, så det har været deprimerende, at der aldrig sker noget, siger Esther Kirstine Pedersen, der glæder sig til ikke konstant at skulle være bekymret for at blive syg med covid-19.