Sovende bilist snyder døden i vanvittigt sammenstød

En ukrainsk mand overlevede mirakuløst, da han faldt i søvn bag rattet i sin varevogn.

Da manden indtog drømmeriget med fuld fart på, slingrende han hurtigt over i modsatte vejbane, hvor en lastbil pløjede frontalt ind i den sovende mand.

Det skriver Daily Mail og Newsflare.

Overvågningsvideo fra vejen viser, hvordan den noget omtumlede mand efter det vanvittige sammenstød kunne vågne lettet op stort set uden en skramme.

Manden, der arbejder for et transportfirma, kørte i landsbyen Mylushi i det vestlige Ukraine, da ulykken skete. På videoen ses det, at føreren af det store lastbil i sidste øjeblik forsøger at undvige den sovende chaufførs Renault.

Selvom køretøjerne brager sammen med enorm kraft, fik ingen alvorlige skader og blev hjælp ud af tililende øjenvidner.

På hospitalet kunne lægerne også konstaterer, at alle slap for ulykken uden varige mén.

