Sovjetunionens sidste formand er død

Den tidligere russiske parlamentariker og Sovjetunionens sidste formand, Ruslan Khasbulatov, er død. Han blev 80 år gammel.

Det oplyser flere russiske nyhedsbureauer ifølge Reuters.

Han døde i sit sommerhus nær Moskva og vil blive begravet i Grozny 5. januar, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Rolle i Sovjet-Rusland

Khasbulatov blev født 22. november 1942 og var akademiker fra den sydlige republik Tjetjenien.

I løbet af sin karriere blev han formand for parlamentet i Den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik - RSFSR.

Det skete i oktober 1991, efter at Boris Jeltsin blev valgt til præsident. Khasbulatov blev siddende på formandsposten efter Sovjetunionens fald i slutningen af året og helt frem til 1993.

I september 1993 opløste Boris Jeltsin Folkekongressen og satte forfatningen fra 1978 ud af kraft, hvilket førte til et blodigt opgør mellem Jeltsins allierede og oppositionen i Moskva.

I den forbindelse blev blandt andre Khasbulatov tilbageholdt og sigtet for at organisere et masseoprør. De sigtede blev benådet af det nye parlament i februar 1994.

Efterfølgende vendte Khasbulatov tilbage til det akademiske liv, hvor han underviste i økonomi i Moskva.

