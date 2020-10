Spådom: 'Corona-fester' kan blive en ting

Fester, hvor unge tager til for at blive smittet med corona, kan blive noget, vi kommer til at se i fremtiden. Det mener britisk ekspert

Unge vil i fremtiden gå til fester for at få corona og derefter være immun. Det spår en professor på Cambridge University.

Det skriver The Guardian.

På længere sigt vil virussen være som andre cykliske virusser og enten får man en vaccine eller så lader man sig smitte som ung for at beskytte sig selv, før man bliver ældre, mener professor i immunologi Paul Lehner

Vi skal vænne også til, at virusen er der, men det bliver ikke ifølge ham jordens undergang på længere sigt.

- Jeg vil være optimisten og sige, at jeg ikke tror, denne virus er så usædvanlig, at den vil udslette os eller få os til at leve, som vi gør i øjeblikket, fortæller han i en tale.

Selvom der ikke er beviser for, at folk bliver immune for altid efter at have haft virusen, så er Paul Lehner ikke bekymret,

- Over 40 millioner har indtil videre været smittet med corona, men kun fire personer i hele verden har oplevet at blive syg med corona for anden gang, siger han.

Bekymret for senfølger

En anden professor er dog bekymret for de senfølger corona også kan give til de unge.

- Vi kender ikke til de langvarige bivirkninger, som corona kan have blandt de unge, siger David Heymann, der er professor i infektionssygdomme og epidemier ved London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Han er også bekymret for, at flere kan få corona for anden gang.

- Der har været få, der er blevet testet positive for corona af to omgange, men vi ved stadig ikke, om de symptomfrie kan få corona mere end en gang, da de ikke er blevet testet, siger David Heymann.