Spår kæmpe kollaps: Falder sammen i 2024

Olieprisen vil ikke fortsætte med at ligge på et unaturligt højt niveau, mener energichef

Det er kronede dage for oliegiganterne.

Shell, Exxon Mobil og Chevron satte således i andet kvartal rekord for sin indtjening på et kvartal.

Samtidig har Saudi-Arabiens Aramco tjent svimlende 355 milliarder i samme periode.

Krigen i Ukraine har altså sendt prisen på olie på himmelflugt, men det varer ikke ved, lyder det nu fra direktøren i en af verdens førende olie- og gasproducenter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En mand fra Houston i Texas tror ikke sine egne øjne, da han ser, hvad det koster at tanke bilen. Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix

Falder sammen

De tårnhøje priser på en tønde råolie vil nemlig ikke fortsætte lang tid endnu, skriver Dagbladet. Inden for to år vil prisen kollapse helt, spår administrerende direktør i Rystad Energy, Jarand Rystad:

- Olieprisen topper i sommeren 2022, og så falder den sammen i 2024, siger han til det norske medie og fortsætter:

Annonce:

- Det er dynamikken i oliemarkedet. Når man har en høj oliepris, mobiliserer man meget nyt udbud, men der er en forsinkelse på 18 - 24 måneder. Det tager tid fra du beslutter dig for at bore en brønd, til olien kommer op. Så selvom du har en høj oliepris, får du først ny olie på markedet efter et stykke tid.

En tønde råolie kostede i juni eksempelvis næsten 123 dollars - 855 kroner - hvilket er milevidt fra midten af 2020, hvor prisen lå på sølle 20 dollars, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sådan kan du spare penge under energikrisen.

Slut med høje benzinpriser

Jarand Rystad fastslår samtidig, at priskollapset vil komme forbrugerne til gavn, da det igen vil blive langt billigere at tanke bilen:

- Det kan være, at OPEC (sammenslutning af olieproducerende lande, red.) forsøger at påvirke markedet, så kollapset undgås, ved at skære ned i egen produktion, som de gjorde under coronakrisen, men det vil ikke være så effektivt, at de rent faktisk formår at forhindre, at prisen falder.

Annonce:

I flere lande har olieselskabernes massive overskud udløst krav om at indføre en særbeskatning af de ekstraordinært store profitter.

I maj meddelte Storbritanniens daværende finansminister, Rishi Sunak, at olie- og gasselskaber vil blive pålagt en særskat i år. Den forventes at give yderligere fem milliarder pund til statskassen.

Pengene er øremærket til at hjælpe borgere, der har svært ved at betale deres stigende energiregninger.

Herhjemme har SF og Enhedslisten, regeringens støttepartier, foreslået det samme.

FN og EU har også opfordret til lave en særskat for energiproducenter, og i juni sagde USA's præsident, Joe Biden, at ExxonMobile har tjent 'flere penge end Gud i år'.