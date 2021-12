Spår 'vinter med alvorlig sygdom og død' for uvaccinerede i USA

Det er den store hammer, der er hevet frem i USA, efter omikron har gjort sit indtog i verden.

På et pressemøde advarer Jeff Zients, der er corona-koordinator i Det Hvide Hus, om konsekvenserne ved ikke at være vaccineret under den vinter, vi står over for.

- Du har gjort det rigtige, og vi vil komme igennem det her, siger han henvendt til de vaccinerede.

- Til de uvaccinerede: I kigger ind i en vinter med alvorlig sygdom og død for jer selv, jeres familier og de hospitaler, I snart kan komme til at overdænge, fortsætter han, mens han stirrer ind i kameraet.

Det Hvide Hus advarer uvaccinerede borgere mod en vinter fyldt med død og sygdom. Hør Jeff Zients' skarpe kommentar til de uvaccinerede her.

Det gør han, mens han er flankeret af USA's Ullum og Brostrom, nemlig Anthony Fauci og Rochelle Walensky, der er henholdsvis regeringens ledende virolog og direktør for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse.

Omkring 73 procent af landets befolkning har fået 1. vaccinestik, mens kun cirka 61 procent er fuldt vaccinerede.

Til sammenligning har 81 procent fået første stik i Danmark og 77 procent er færdigvaccinerede.