SpaceX tæt på kæmpe succes - så går det galt

Rumfartsselskabet SpaceX har en plan.

De vil gøre det muligt at sende et rumfartøj med mennesker og en last på op til 100 tons på fremtidige missioner til Månen og Mars. Natten til torsdag dansk tid blev endnu en prøveraket sendt ud, og det så rigtig godt ud.

Raketten formåede både at blive sendt af sted og lande igen på selskabets platform i Boca Chica i Texas. Men efter landingen gik det galt, og det hele eksploderede.

Dramaet opstod, da der pludselig var røgudvikling fra raketten. Det så umiddelbart ikke voldsomt ud, men så tiltede raketten og eksploderede.

En sejr - trods alt

Alligevel betragter SpaceX det som en sejr, da det er første gang, at raketten formåede at lande uden at eksplodere.

Ifølge New York Times kalder SpaceX-tekniker John Insprucker dagens mission for meget, meget positiv.

- Nøglepunktet i dag var at samle data om, hvordan vi kontrollerer raketten, når den skal lande. Og det lykkedes.

Tidligere har det været knap så succesfuldt, og ved den seneste test 2. februar eksploderede hele molevitten inden landingen.

SpaceX-prøveraket eksploderer ved landing

Kan genbruges

I december eksploderede en anden prototype af en Starship-raket på samme måde. Det banebrydende ved den 120 meter høje raket fra SpaceX er, at den er bygget til at kunne genbruges.

Ved genbrug af raketter kan omkostningerne ved rummissioner reduceres.

SpaceX har tidligere sendt en raket og en rumkapsel, der begge tidligere havde været brugt, afsted mod Den Internationale Rumstation.