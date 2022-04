Spækhugger er 'et mysterie'

En spækhugger, der i mere end to uger har befundet sig i Limfjorden, er stadig i live.

- Jeg har været ned og kigge til den her til formiddag, og den ligger samme sted, som den gjorde i går, siger Ivar Høst, som er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen, til Ekstra Bladet.

Den trækker fortsat vejret, og i weekenden har den flyttet sig, men chancen, for at spækhuggeren svømmer væk fra det nordjyske sund, er efterhånden ualmindeligt lille, fortæller vildtkonsulenten.

- Selvfølgelig kan det ske, men jeg tror ikke på det mere, siger han.

Det er overraskende, at spækhuggeren har levet så længe, fortæller vildtkonsulenten. Foto: René Schütze

Ved at dø

Årsagen til, at Ivar Høst efterhånden har opgivet håbet, for at spækhuggeren svømmer væk, er, at den endnu ikke har gjort det, selvom den har haft mange muligheder.

- På 14 dage har den ikke spist noget, fordi den ligger stille - den skal ud og jagte sine fisk, så det kan ikke være så meget energi, der er tilbage, siger han og tilføjer:

- Jeg tror, den er ved at dø i Limfjorden.

Et mysterie

Men selvom spækhuggeren ikke bevæger sig meget, viser den stadig livsvilje.

- Den kæmper videre, det gør den, fortæller Ivar Høst, som fortsætter:

- Allerede nu har det overrasket os, hvor længe den har klaret sig, for når vi andre gange har haft hvaler, som kommer ind på lavt vand, så holder de normalt ikke andet end tre-fem dage, når de begynder at ligge stille.

Og det har spækhuggeren allerede overlevet med længder.

- Den er sejlivet, og den er et mysterie, siger vildtkonsulenten.