Spækhugger er svømmet væk

En spækhugger strandede fredag i Limfjorden ved Hals, og søndag eftermiddag gjorde myndighederne flere forsøg på at få hvalen fri af havbunden.

Første forsøg mislykkedes, men anden gang fik de spækhuggeren ud på dybere vand, og søndag aften er den svømmet væk, skriver TV2 Nord.

Skeptisk

Efter hvalen var blevet trukket ud på dybere vand, blev den imidlertid liggende i vandoverfladen og svømmede ikke væk.

Det fik dyrlæge Aage Kristian Olsen Alstrup, der var der for at se til spækhuggeren, til at udtrykke en vis bekymring for, at det store dyr var for afkræftet til at overleve og svømme væk.

- Fordi jeg er lidt pessimistisk anlagt, hælder jeg nok mest til, at den ikke overlever, men vi må se. Det kan godt være, at den lige samler lidt kræfter og så svømmer videre. Har den mod på det, så er der mange sild i Limfjorden i øjeblikket, og derfor vil den hurtigt kunne få noget føde, sagde Aage Kristian Olsen Alstrup til Ekstra Bladet.

Det er meget almindeligt, at syge hvaler søger ind på lavt vand og strander, fortalte dyrlægen videre.

- Man ved, at når hvaler bliver syge, så søger de ind på lavt vand, fordi de er bange for at drukne. Den så også lidt afmagret ud, men det er svært at vurdere i denne her situation.

Går fri

Netop på grund af risikoen for, at spækhuggeren var syg, var Aage Kristian Olsen Alstrup med for at assistere Naturstyrelsens ansatte og sikre, at det var forsvarligt at få den ud på dybere vand.

Men hvis den drev eller selv svømmede ind på havbunden igen, ville man ikke gøre yderligere forsøg på at få den ud til havs, fortalte han.

Hvis spækhuggeren derfor snart dukker op tæt ved land igen, er det derfor ikke sikkert, at den vil blive hjulpet igen.