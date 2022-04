Spækhugger fortsat i live - men vildtkonsulent ser ingen livsvilje

Der er stadig liv i spækhuggeren, der har opholdt sig i Limfjorden den seneste halvanden uge.

Men det tonstunge dyr viser ikke megen livsvilje, lyder vurderingen fra vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen.

- Den ser mere træt ud, og rygfinnen falder mere og mere sammen dag for dag.

Når rygfinnen falder sammen, hænger det ifølge vildtkonsulenten sammen med, at spækhuggeren ikke svømmer. Det siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan den har det, tilføjer han.

- Men vi må nok sige, at spækhuggeren ikke viser megen livsvilje, og at det ser ud til at gå den gale vej, siger Ivar Høst.

Billedet her viser spækhuggeren, da den i november sidste år lå stille fire dage ud for kysten ved Øster Hurup. Det er den samme spækhugger, der nu ligger i Limfjorden, har eksperter slået fast ud fra særlige kendtegn på spækhuggerens rygfinne. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Spækhuggeren blev søgt flyttet for en uge siden, og nu vil man ikke foretage sig yderligere.

- Sidste søndag fik vi den fri ved Hals, og så troede vi, at alt var godt, da den mandag formiddag svømmede rundt ved grønlandshavnen i Aalborg. Men mandag eftermiddag svømmede den til det område, hvor den fortsat er.

- Her har den stort set ligget stille lige siden, siger vildtkonsulenten, der løbende følger dyrets situation.

Vurderingen er, at spækhuggeren kunne flytte sig, hvis den ville.

- Den er ikke gået på grund. Der er vand nok til, at den kunne svømme, hvis den ville, siger Ivar Høst.

I november sidste år blev den samme spækhugger set ud for kysten ved Øster Hurup. Her lå den flere dage på lavt vand, indtil den pludselig svømmede videre.

- Det er det samme, vi håber på, der vil ske igen. Så længe dyret trækker vejret, er der håb.

Alligevel er vildtkonsulenten bekymret for, at livet er ved at ebbe ud for spækhuggeren.

- For hver dag der går, hvor den ikke får noget at spise, så ser det jo mere og mere sort ud.

- Personligt tror jeg, at den er på vej til at dø. Det kan tage timer eller dage, siger Ivar Høst.

Der er truffet beslutning om, at man ikke fysisk vil forsøge at flytte på dyret igen.

- Vi traf den beslutning, da vi flyttede spækhuggeren, at hvis den ville gå ind på lavt vand, så er det, fordi et eller andet er galt. Det må vi respektere. Naturen må gå sin gang, lyder det fra vildtkonsulenten.