Det er ikke engang et halvt år siden, at en spækhugger sidst strandede i det nordjyske.

Nu er den så gal igen.

En spækhugger er strandet i Limfjorden ved Hals.

Det er endnu uvist, hvad der har ført til, at spækhuggeren er strandet i Limfjorden.

Naturstyrelsen siger til Ekstra Bladet, at de er bekendt med, at en spækhugger er strandet ud for Hals.

Ekstra Bladets fotograf Rene Schütze har fanget den strandede spækhugger på flere billeder.

Spækhugger strandet ved Hals. Foto: René Schütze

Spækhugger strandet ved Hals. Foto: René Schütze

Artiklen opdateres ...