Spækhuggerdrab skaber vrede i Grønland

Unødvendigt drab eller en naturlig fangst?

Sådan kan debatten om fire døde spækhuggere i Grønland kort opsummeres.

Hele miseren startede med, at der blev set fire spækhuggere i fjorden Nuup Kangerlua ved Nuuk torsdag i sidste uge. Et sjældent syn på de kanter.

Med speedbåde, harpuner og geværer jagtede og dræbte et hold fangere de fire spækhuggere. Fangsten blev filmet og er senere blevet delt på YouTube.

Her ser man, hvordan de tonstunge dyr bliver jagtet og skudt på flere gange. Tre af dem synker til bunds.

Jagten begynder omkring 04.15 inde i videoen.

Kun én enkelt spækhugger blev bragt til fastlandet.

Flere grønlændere mener, at drabene var meningsløse, heriblandt Josef Motzfeldt, der er tidligere medlem af det grønlandske parlament og forhenværende formand for partiet IA, rettede i en kommentar skarp kritik af spækhuggerdrabene:

'Takket være høj avanceret skydevåben og super speedbåde, lykkedes flere af ‘fangerne’ at dræbe dyr, som nok er mere intelligente end dem (..) Det er i hvert fald ikke for kødets ej heller mattaks (red.hvalhud) skyld.'

Misset mulighed for turistindustrien

På den ene side af debatten står fangerne, der normalt jagter sæler. De mener, at det er nødvendigt at dræbe spækhuggerne, fordi de spiser sæler, som fangerne lever af at fange.

På den anden side er specielt turistindustrien i Grønland utilfredse med drabene. Muligheden for at se spækhuggere ved Nuuk vil formentlig være en stor attraktion.

Sundhedsfarligt at spise

Udover den tabte fortjeneste for turistindustrien, så stiller flere også spørgsmålstegn ved at skyde hvalerne.

Myndighederne i Grønland fraråder nemlig på det kraftigste, at man spiser kødet fra spækhuggere, da de indeholder enorme koncentrationer af tungmetaller.

- Ønsker man at sætte børn i verden, bør man være særlig opmærksom på denne anbefaling, da den største virkning af forureningsstofferne vil kunne ses hos den kommende generation, har formanden for det grønlandske ernærings - og motionsråd, Gert Mulvad sagt til det grønlandske medie sermitsiaq.

Firmaet Wildfood har senere solgt kødet fra spækhuggerne. Nedenfor gør de reklame for det på deres facebook-side.

Det er fuldt lovligt at jagte spækhuggere i Grønland.