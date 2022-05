Spækhuggere er endnu en gang spottet i danske farvande

Nok en gang er de sjældne spækhuggere blevet set i danske farvande. To flokke hver bestående af tre spækhuggere er blevet spottet ud for Skagens kyst, oplyser ornitolog fra Grenen Fuglestation Rolf Christensen.

Omkring 60 fuglekiggere har set spækhuggerne trække mod øst forbi Nordstrand og Grenen, forlyder det.

- Vi sidder ude om morgenen på Grenen og Nordstrand og ser på fugle, blandt andet ud over hav med håndkikkert og teleskop, og værsgo! Så er der pludselig to flokke af spækhuggere her til morgen.

- De var langt fra land, men i gode kikkerter er det en kæmpe oplevelse at se dem dreje rundt og komme op og ned, siger Rolf Christensen.

Spækhuggerne kunne angiveligt ses i tidsrummet mellem klokken 8.21 og 9.42. Spækhuggere er blevet et mindre sjældent syn i Skagen, påpeger Rolf Christensen.

- Over årene har vi set spækhuggere i Skagen, men ikke hvert år, og sidste år blev de set hele 15 gange. I dag er det flok nummer fire og fem, vi ser i år, så det går helt amok med spækhuggere i Skagen, siger han.

Vildtkonsulent ved Naturstyrelsen Ivar Høst vurderer, at det er meget sandsynligt, at det er spækhuggere, der er spottet ud for Skagens kyst.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

En spækhugger havde tidligere på året fundet vej ind i Limfjorden.

Han bekræfter samtidig, at spækhuggeren nu oftere ses i de danske farvande.

- Der har de seneste år været flere observationer af spækhuggere, end der ellers har været.

- Det er svært at sige, præcis hvad det skyldes, men de følger formentlig nogle fiskestimer, og i øjeblikket kommer der både sild og hornfisk ind i de danske farvande, siger han.

Foruden Skagen er spækhuggere blevet spottet i blandt andet Limfjorden og Øster Hurup inden for det seneste halve år.

Spækhuggeren er verdens største delfin. Den findes i stort set alle verdens have, men er sjælden i Nordsøen og kommer meget sjældent i indre danske farvande. Det estimeres, at der findes omkring 50.000 spækhuggere på verdensplan.

En fuldvoksen spækhugger kan blive op til ni meter lang, veje op til ni tons og for hunnernes vedkommende blive op til 90 år. De kan genkendes på den hvide øjeplet, den grå sadel bag rygfinnen, den sorte ryg og den hvide underside.